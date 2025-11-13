Суд отправил под домашний арест главу пресс-службы МВД Петербурга

Главу пресс-службы МВД Петербурга Степченко отправили под домашний арест по делу о взятке

Tекст: Денис Тельманов

Полковник внутренней службы Вячеслав Степченко, возглавляющий управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, отправлен под домашний арест, передает ТАСС.

Его обвиняют в получении взятки на сумму не менее 660 тыс. рублей за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с городских камер наблюдения представителю ресурса «Конкретно.ру».

Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу и «избрать Степченко Вячеславу Валентиновичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 23 суток».

Таким образом, суд не стал удовлетворять требование следствия отправить обвиняемого в СИЗО.

По данным следствия, Степченко получал вознаграждение за регулярную передачу информации, не предназначенной для публичного распространения.

Дело о взятке сейчас находится на стадии расследования, подробности вероятных эпизодов получения взяток не раскрываются.

