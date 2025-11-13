Суд отправил под домашний арест главу пресс-службы МВД Петербурга

За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.20 комментариев
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко проведет под домашним арестом почти два месяца по обвинению в получении взятки от представителя СМИ.
Его обвиняют в получении взятки на сумму не менее 660 тыс. рублей за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с городских камер наблюдения представителю ресурса «Конкретно.ру».
Его обвиняют в получении взятки на сумму не менее 660 тыс. рублей за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с городских камер наблюдения представителю ресурса «Конкретно.ру».
Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу и «избрать Степченко Вячеславу Валентиновичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 23 суток».
Таким образом, суд не стал удовлетворять требование следствия отправить обвиняемого в СИЗО.
По данным следствия, Степченко получал вознаграждение за регулярную передачу информации, не предназначенной для публичного распространения.
Дело о взятке сейчас находится на стадии расследования, подробности вероятных эпизодов получения взяток не раскрываются.
