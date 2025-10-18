Главу департамента здравоохранения Ивановской области Арсеньева заключили под стражу

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно информации пресс-службы областного суда, Арсеньев обвиняется в совершении преступления по подпунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ, что подразумевает превышение должностных полномочий из корыстных или иных личных интересов, повлекшее тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении суда отмечается: «Октябрьским районным судом города Иваново избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении директора департамента здравоохранения Ивановской области – заместителя председателя правительства Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности».

Арсеньев будет находиться под арестом до 16 декабря включительно. Пока постановление суда не вступило в законную силу.

В четверг Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест на почти два месяца замначальника ГУ МЧС региона Дмитрия Головчанова, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лужского муниципального района Ленинградской области был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей.