Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.
Глава Лужского района Ленобласти задержан за взятку
Глава администрации Лужского муниципального района Ленинградской области был задержан по подозрению в получении взятки, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.
По версии следствия, в августе 2024 года чиновник получил через посредника 1 млн рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.
В ближайшее время задержанному планируют предъявить официальное обвинение. Следствие также намерено ходатайствовать об его аресте на время расследования.
Ранее силовики задержали главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся по подозрению в махинациях с землей.