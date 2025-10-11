Глава Лужского района Ленобласти задержан за взятку

Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с защитой объектов энергетики Киева от атак дронов, раскритиковав не только противовоздушную оборону, но и руководство города, передает Lenta.ru.

В частности, Зеленский рассказал, что недоволен уровнем защиты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

«Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», – заявил глава киевского режима.

Он отметил, что вопрос защиты энергетических объектов не ограничивается наличием систем ПВО, поскольку военные не могут применять ракеты Patriot против беспилотников. При этом Зеленский воздержался от прямых обвинений в адрес мэра Киева Виталия Кличко, однако подчеркнул, что некоторые лица не способны эффективно выполнять свои обязанности.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне слухов об отсутствии должной защиты киевских ТЭЦ от дронов. В ответ городские власти сообщили, что все объекты обеспечены необходимой защитой первого этапа по требованиям Генштаба.

Ранее Зеленский объяснил провал работы ПВО Украины неблагоприятными погодными условиями.

В Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

Минобороны России заявило о массированном ударе возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.