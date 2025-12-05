Путин: У России и Индии доверительные отношения в военно-технической сфере

Tекст: Дарья Григоренко

Путин заявил: «У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия», передает ТАСС.

Глава государства также отметил, что между странами открываются новые перспективы для сотрудничества. По его словам, возможности для совместной работы постоянно расширяются, включая направления, связанные с высокими технологиями, развитием совместных проектов в авиационной и космической сферах, а также в области искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

Ранее Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.

В пятницу Путин и Моди встретились в Хайдарабадском дворце, одной из главных резиденций правительства в Нью-Дели.

Ранее российский лидер приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи. Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.