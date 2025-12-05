Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.3 комментария
Путин: У России и Индии доверительные отношения в военно-технической сфере
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил, что отношения Москвы и Нью-Дели в области военно-технического взаимодействия остаются очень доверительными.
Путин заявил: «У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия», передает ТАСС.
Глава государства также отметил, что между странами открываются новые перспективы для сотрудничества. По его словам, возможности для совместной работы постоянно расширяются, включая направления, связанные с высокими технологиями, развитием совместных проектов в авиационной и космической сферах, а также в области искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».
Ранее Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.
В пятницу Путин и Моди встретились в Хайдарабадском дворце, одной из главных резиденций правительства в Нью-Дели.
Ранее российский лидер приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи. Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.