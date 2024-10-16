Экс-чиновник Подмосковья признал вину во взяточничестве

Мстислав Дымнич дал признательные показания по делу о получении крупной взятки

Tекст: Денис Тельманов

«Дымнич признал вину в инкриминируемом ему преступлении, дает показания по делу, в рамках которого составлен соответствующий протокол о его явке с повинной, активно сотрудничает со следствием и заявил в ходе допроса, что не намерен препятствовать расследованию», – приводит слова источникаТАСС.



Тверской суд Москвы продлил арест Дымнича на время предварительного следствия. Чиновник был задержан 17 июля 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф до семидесятикратной суммы взятки.

Следствие считает, что Дымнич совместно с другими фигурантами получил взятку от компании, занимающейся капитальными ремонтами в Московской области, за покровительство при исполнении и оплате договоров.

На момент задержания Дымничу был 41 год, и он занимал должность заместителя генерального директора фонда по конкурентным процедурам. В 2024 году он был отмечен благодарностью от правительства России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве, а Тверской суд Москвы отправил его в СИЗО.

Суд также наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, а также арестовал имущество предпринимателя Левы Мартиросяна.