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    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    США оштрафовали Lufthansa за дискриминацию евреев
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

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    16 октября 2024, 02:28 • Новости дня

    Суд арестовал имущество генерала Кузнецова по делу о взятке

    Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Имущество предпринимателя Левы Мартиросяна также арестовано.

    Имущество, на которое наложен арест, включает земельный участок в Красногорске и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, землю и дом в Краснодаре, а также квартиру на Ярцевской улице в Москве. Общая площадь арестованного трехэтажного дома в Краснодаре превышает 1,1 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. Оба фигуранта дела находятся в СИЗО, а имущество Мартиросяна также подвергнуто аресту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт.

    На имущество дочери руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова наложен обеспечительный арест, поскольку в отношении самого чиновника ведется расследование дела о взятке.

    Адвокаты Льва Мартиросяна, фигуранта уголовного дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, подали жалобы в Басманный суд Москвы.

    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО

    Военный эксперт Сивков: Аэродромы базирования носителей ядерного оружия НАТО стали значительно ближе к границам России

    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО
    @ nato.int

    Tекст: Анастасия Куликова

    Финские истребители технически не адаптированы под несение ядерных боеприпасов. Однако стоит ожидать, что этот вопрос будет решен странами Североатлантического альянса. Это, как и тот факт, что аэродром базирования ЯО блока стал ближе к российским границам, создает новые вызовы для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon.

    «Ситуация в мире такова, что риск возникновения прямого столкновения России и НАТО все время повышается. Подобный конфликт с большой вероятностью может перерасти в ядерную фазу. В этих условиях стороны отрабатывают вопрос применения ядерного оружия», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Примечательно, что нынешние учения НАТО Steadfast Noon проходят на фоне внесения изменений в российскую ядерную доктрину.

    Особое внимание на себя обращают учения еще и потому, что в них впервые принимает участие Финляндия. «Пока что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов. Хельсинки – будучи вне НАТО – просто не располагал такими возможностями», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он допускает, что решение этой проблемы станет одной из задач, которую перед собой поставит НАТО. Так, ядерным оружием могут оснастить истребители F-35 ВВС Финляндии. Сам факт участия Хельсинки в подобных учениях не сулит ничего хорошего, добавляет аналитик. «В случае прямого конфликта вероятность того, что с территории Финляндии могут стартовать носители ядерного оружия, возрастает. Для нас это означает только одно – аэродром базирования носителей ЯО стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», – сказал спикер.

    «Учитывая формирующиеся риски, России стоит как минимум улучшать систему противоракетного наблюдения с тем, чтобы обеспечить ответ при попытке враждебных действий по отношению к нашей стране», – заключил Сивков.

    В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Как ожидается, самолеты будут выполнять полеты над Западной Европой.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon -– это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – приводит его слова «Интерфакс».

    В учениях Steadfast Noon планируют задействовать две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Машины стартуют с восьми авиабаз НАТО, полеты будут осуществляться над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

    Впервые в учениях примут участие истребители Финляндии. Еще одним новшеством в этом году стало то, что голландские истребители F-35 были впервые одобрены для перевозки ядерного оружия.

    Примечательно также, что в день начала учений ядерных сил НАТО Джо Байден высказался о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению. По его словам, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия».

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    14 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ВС России получили на вооружение трофейную машину М88А2 Hercules

    Трофейная американская эвакуационная машина М88А2 Hercules пополнила арсенал ВС РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия впервые примет на вооружение трофейную американскую бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules, восстановленную средствами батальона.

    Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules готова встать на вооружение российской армии, сообщает ТАСС. Командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин сообщил, что этот образец натовского производства находится в Москве на Поклонной горе и был восстановлен средствами батальона. Машина прошла все испытания и успешно выполнила задачи по эвакуации российских образцов.

    М88А2 Hercules является второй модификацией, которую российские военные вернули в строй. Первая модификация была эвакуирована в марте этого года. В обоих случаях машины были оставлены экипажем в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении.

    Работы по эвакуации машины проводились с использованием российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Лейтенант Русин отметил, что операция по восстановлению и эвакуации машины была проведена в кратчайшие сроки, и все необходимые работы были тщательно продуманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области, а также захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром. В Москве на Поклонной горе выставили трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО.

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    13 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничье Курской области

    Российские Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, что привело к срыву ротации украинских подразделений, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры.

    Как передает РИА «Новости», российские штурмовые самолеты Су-25 успешно сорвали ротацию украинских военных в приграничной зоне Курской области. Удар был нанесен при помощи авиационных ракет по заранее разведанным целям. После выполнения боевой задачи, экипажи Су-25 использовали противоракетные маневры и тепловые ловушки для возвращения на базу.

    По информации Минобороны РФ, в результате удара был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ. Это подтвердили данные разведки, подчеркнули в ведомстве. Также Минобороны опубликовало видеоматериалы с полетов и нанесения удара.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о попытке украинских подразделений перейти в наступление в Курской области, которая была остановлена.

    По его словам, операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ свыше 20 тыс. военных на курском направлении.

    Президент Владимир Путин ранее обвинял киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе, включая атаки на гражданские объекты. Путин предупреждал, что Россия даст достойный ответ, и все цели будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности населения.

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    13 октября 2024, 07:25 • Новости дня
    Ночью уничтожены 13 украинских беспилотников над тремя областями

    Средства ПВО России сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, предотвратив попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщает ТАСС.

    Министерство обороны России заявило, что атака, предпринятая киевским режимом, была направлена на объекты на территории Российской Федерации.

    Шесть беспилотников были сбиты над Белгородской областью, столько же над Курской областью, и один аппарат над Брянской областью. Ведомство подчеркнуло, что действия ПВО предотвратили террористическую атаку, которая могла нанести ущерб стратегическим объектам в этих регионах.

    Согласно сообщению Минобороны, все беспилотники были самолетного типа. Это указывает на продолжающиеся попытки атак с применением современных технологий со стороны Украины в отношении российских регионов.

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    14 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    Евтухов заявил о кратном росте спроса на вооружение России после начала СВО

    Виктор Евтухов прогнозировал рост интереса к российскому вооружению после начала СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник управления президента Виктор Евтухов заявил о росте спроса на российское вооружение после окончания спецоперации, что обусловлено эффективностью техники, опробованной в боевых действиях.

    По его словам, спрос на российскую военную технику значительно возрастет после завершения специальной военной операции, передает ТАСС. Он отметил, что эффективность российского вооружения, продемонстрированная в ходе боевых действий, станет ключевым фактором роста интереса международных партнеров.

    Евтухов подчеркнул, что заказы на российское вооружение уже сейчас активно выполняются, несмотря на санкционные ограничения и попытки дискредитации России. По его словам, все оговоренные с международными партнерами сроки и объемы поставок соблюдаются, а спрос на продукцию продолжает расти.

    Эксперт отметил, что российская техника, опробованная в военных условиях, пользуется большим спросом благодаря своей эффективности. Это дает основания полагать, что после окончания спецоперации интерес к ней увеличится в разы, подчеркнул Евтухов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евтухов сообщил, что в 2024 году Военно-морской флот России получил 50 кораблей и судов обеспечения различных классов. По его словам, Россия достигла 100% импортозамещения в строительстве военных кораблей.

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    15 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Стало известно о поставке в зону СВО 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод»

    На передовую СВО отправлены 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод» с машинным зрением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульские разработчики передали на передовую 4 тыс. инновационных дронов-камикадзе «Овод» с функцией машинного зрения и системой самоликвидации, чтобы повысить эффективность выполнения боевых задач.

    Тульские разработчики передали на передовую инновационные дроны-камикадзе «Овод», сообщает ТАСС. Новые беспилотники оснащены машинным зрением, системой самоликвидации и многоступенчатой защитой. «Овод» способен самостоятельно захватывать контрастные пиксели и стремиться на столкновение с ними, что делает его менее уязвимым для радиоэлектронного подавления, пояснил разработчик Андрей Иванов.

    «Народный фронт» поддержал разработчиков в передаче 4 тыс. дронов «Овод» военным в сентябре. Помимо этого, в каждую коробку с дронами разработчики добавили тульский пряник. Также «Народный фронт» в Запорожской области передал военным электрический гусеничный транспортер для подвоза продовольствия и эвакуации раненых.

    Движение «Кулибин-клуб» занимается отбором и поддержкой серийного производства инновационных разработок российских инженеров. Благодаря этой инициативе тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и самоходных тележек-роботов были поставлены на передовую.

    Ранее в Сибири создали многофункциональный двухметровый беспилотник самолетного типа с крейсерской скоростью 80 км/ч, который способен лететь более 200 км и выполнять различные задачи. Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, и он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба» для бойцов СВО.

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    14 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Корабли России и Китая провели стрельбы в Тихом океане

    Российско-китайские корабли выполнили стрельбы в рамках учений по ПВО в Тихом океане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В северо-западной части Тихого океана российские и китайские военные корабли провели совместные учения с использованием реактивно-бомбометных установок и систем противовоздушной обороны, включая стрельбу из комплекса «Кинжал».

    Боевые корабли России и Китая провели стрельбы в Тихом океане в рамках учений по противовоздушной и противолодочной обороне, сообщает ТАСС. В северо-западной части океана российско-китайский отряд отработал боевые упражнения, включая практическую стрельбу.

    Согласно данным пресс-службы Тихоокеанского флота, отряд кораблей выполняет патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе учений они выполнили поиск и преследование подводной лодки условного противника, применив реактивно-бомбометные установки РБУ-6000 для ее уничтожения.

    На следующем этапе учений экипажи отражали воздушное нападение «противника». Российские моряки вели стрельбу из зенитного ракетного комплекса «Кинжал», а также использовали системы постановки пассивных помех для вывода из-под ракетного удара.

    В патрулировании от России участвуют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Китай представляют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии после отравления 30 детей в спортивной школе возбудили уголовное дело. В Туве в одной из школ отравились 45 человек, что также вызвало серьезные опасения за здоровье детей. В Красноярском крае директор школы случайно отравил учеников на уроке химии, что стало причиной экстренного обращения в больницы.

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    14 октября 2024, 11:09 • Новости дня
    Корветы ТОФ ВМФ России совершили дружественный визит в Малайзию

    Российские корветы ТОФ прибыли в Джорджтаун для памятных мероприятий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корветы Тихоокеанского флота России прибыли в порт Джорджтауна в Малайзии, где запланированы памятные мероприятия по случаю 110-летия гибели крейсера «Жемчуг».

    Корветы Тихоокеанского флота России «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга» прибыли в Малайзию, сообщает ТАСС. Российские корабли встали на якорь в порту города Джорджтаун, административного центра острова Пинанг.

    Визит, который продлится до 17 октября, включает памятные мероприятия, посвященные 110-летней годовщине гибели российского крейсера «Жемчуг» у берегов Пинанга в результате атаки немецкого крейсера «Эмден» в 1914 году. Запланированы церемонии возложения венков и панихиды на христианском кладбище «Вестерн-роуд» в Джорджтауне и на острове Джераджак, где захоронены 11 членов экипажа «Жемчуга».

    В рамках визита российские моряки планируют встречи с представителями местных властей и малайзийскими военными, один из кораблей будет открыт для посещения местными жителями, что создаст возможность для укрепления культурных и военных связей между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая провели ракетные стрельбы в Японском море, демонстрируя укрепление военно-морского сотрудничества.

    Фрегат «Хунг Дао» ВМС Социалистической Республики Вьетнам прибыл во Владивосток с деловым заходом, что подчеркивает активизацию взаимодействия стран в регионе.

    Корабли Тихоокеанского флота ранее прибыли в китайский порт Чжаньцзян, что свидетельствует об укреплении двусторонних отношений между Россией и Китаем.

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    15 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    При обстреле ДНР пострадали пять мирных жителей

    При обстрелах ДНР украинскими военными ранены пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов, осуществленных украинскими военными, пострадали пять мирных жителей, передает ТАСС. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

    По информации Пушилина, обстрелы затронули Никитовский и Калининский районы Горловки, где были повреждены семь жилых домостроений и рейсовый автобус.

    В ходе атак украинских вооруженных формирований, по данным главы ДНР, было совершено 20 нападений с использованием более 60 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Горловка украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей, как сообщил глава городского округа Иван Приходько. Сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель. В Дебальцево погибла женщина вследствие обстрела из HIMARS со стороны ВСУ, а пятеро человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

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    16 октября 2024, 01:45 • Новости дня
    Харрис заявила о необходимости помощи другим странам

    Камала Харрис призвала США не прекращать поддержку других стран ради внутренних проблем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.

    Вице-президент США Камала Харрис дала интервью радиостанции iHeartRadio, передает ТАСС. В ходе беседы она подчеркнула, что американское правительство не должно прекращать оказывать помощь другим странам, даже перед лицом внутренних вызовов. По ее словам, США способны одновременно поддерживать международные инициативы и решать внутренние проблемы.

    Харрис отметила, что отказ от обязанностей мирового лидера может нанести ущерб национальной безопасности и международному положению США.

    «Я твердо убеждена, что Америке никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера», – заявила Харрис.

    Это заявление прозвучало в контексте ее предвыборной кампании на пост президента, где ее соперником от Республиканской партии будет бывший президент Дональд Трамп.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года. Харрис рассчитывает на поддержку граждан, разделяющих ее видение роли США на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений. Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

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    16 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

    Белоусов направил поздравление военным за освобождение Михайловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и достижения.

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сообщает ТАСС.

    Поводом стало освобождение населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике в рамках специальной военной операции.

    В телеграмме Белоусов отметил, что бригада успешно выполняет боевые задачи, проявляя храбрость и отвагу.

    Он подчеркнул, что военные, продолжая славные традиции ветеранов, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося значительный урон противнику и заставляя его отступать.

    Шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.

    Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними задачи и укреплять безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка. Белоусов также направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР. Также сообщалось, что Белоусов провел награждение военнослужащих, проявившим мужество и героизм.

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    16 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 27 раз за сутки

    ВСУ выпустили 98 боеприпасов по ДНР за сутки, 5 человек пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 98 боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.

    Военное следственное управление СК России по региону сообщило о 27 фактах обстрелов со стороны ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как передает ТАСС, в результате атак пострадали пять человек.

    ВСУ выпустили за сутки 98 различных боеприпасов по республике. В сообщении управления отмечено, что наблюдается интенсивность обстрелов в последние дни.

    Эскалация конфликта на фоне недавних обстрелов усиливает напряженность в регионе и вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей. Повышенные меры безопасности вводятся в ряде населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.

    В городе Горловка в ДНР украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей.

    Также ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель.

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    16 октября 2024, 02:50 • Новости дня
    Умер отказавшийся блокировать в Косово российских миротворцев генерал Джексон

    Британский генерал Джексон умер после 45 лет службы и скандала в Приштине

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский генерал Майк Джексон, отказавшийся в 1999 году блокировать российских миротворцев в Косово, скончался в возрасте 80 лет после долгой военной карьеры.

    Умер британский генерал Майк Джексон, известный своим отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году. Как сообщает The Daily Telegraph, Джексон скончался в возрасте 80 лет. О его смерти сообщила ассоциация ветеранов парашютного полка.

    Джексон провел на военной службе 45 лет, начав карьеру в 1963 году в военной разведке, где выучил русский язык. Впоследствии он перевелся в элитный парашютный полк и участвовал в «Кровавом воскресенье» в 1972 году в Северной Ирландии, где военные расстреляли демонстрантов.

    Позже Джексон служил в составе многонациональных сил в Боснии и Герцеговине, а с 1997 по 2000 год возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО. В 1999 году он принял командование Силами НАТО для Косова. Его отказ выполнить приказ Уэсли Кларка по блокированию российских миротворцев в Приштине стал известным на весь мир.

    В 2003 году Джексон был назначен начальником Генштаба британской армии, оставался на этой должности три года и был удостоен рыцарского звания. В 2011 году он извинился за действия британской армии в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 июня 1999 года российский контингент занял аэропорт Слатина в Косово, проведя марш-бросок из Боснии. Приказ главкома сил НАТО Уэсли Кларка об уничтожении российских миротворцев не был выполнен благодаря саботажу британского генерала Майкла Джексона, командующего силами НАТО в Косово.

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    16 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Стало известно о желании 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию

    ЦТАК сообщил о готовности 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию из-за дронов из Южной Кореи

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 1,4 млн молодых северокорейцев изъявили желание вступить или вернуться в армию после инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, проникшими в Пхеньян.

    Это решение последовало после инцидентов с проникновением южнокорейских беспилотников в Пхеньян и последовавшего витка напряженности,  передает ТАСС.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что среди желающих – руководящие работники Союза молодежи, демобилизованные солдаты и офицеры, студенты всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Политехнический университет имени Ким Чака.

    «По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», – говорится в сообщении ЦТАК.

    По данным агентства, 11 октября МИД КНДР обвинил южнокорейские беспилотники в неоднократном вторжении в воздушное пространство Пхеньяна.

    Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон утверждала, что у народной республики есть доказательства причастности южнокорейских военных.

    В публикации ЦТАК также отмечается, что молодежь готова «смело подняться на священную войну за уничтожение врагов» и предупреждает о готовности «уничтожить Республику Корея» в случае войны.

    В Сеуле ранее допускали, что это могли быть действия частных организаций или лиц. Как писала газета ВЗГЛЯД, США

    не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности и взаимную оборону в случае внешней угрозы.

    Кроме того, КНДР объявила о готовности подорвать дороги вдоль линий Кенисон и Тонхэ, соединяющих страну с Южной Кореей, что может усилить напряженность на полуострове.

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