Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
Суд арестовал имущество генерала Кузнецова по делу о взятке
Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова
Суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Имущество предпринимателя Левы Мартиросяна также арестовано.
Имущество, на которое наложен арест, включает земельный участок в Красногорске и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, землю и дом в Краснодаре, а также квартиру на Ярцевской улице в Москве. Общая площадь арестованного трехэтажного дома в Краснодаре превышает 1,1 тыс. кв. метров, передает ТАСС.
Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. Оба фигуранта дела находятся в СИЗО, а имущество Мартиросяна также подвергнуто аресту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт.
На имущество дочери руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова наложен обеспечительный арест, поскольку в отношении самого чиновника ведется расследование дела о взятке.
Адвокаты Льва Мартиросяна, фигуранта уголовного дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, подали жалобы в Басманный суд Москвы.