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Суд арестовал имущество бизнесмена по делу Кузнецова
Суд арестовал недвижимость Льва Мартиросяна на сумму более 50 млн рублей по делу генерала Кузнецова
Суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт.
Столичный суд наложил арест на имущество краснодарского предпринимателя Льва Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки генералу Юрию Кузнецову, сообщает ТАСС.
Согласно документам, арестована недвижимость на сумму более 50 млн рублей, в том числе жилой дом и две квартиры в Краснодаре, а также земельный участок и автомобиль BMW X5.
Решение суда касалось обеспечения исполнения возможного обвинительного приговора и предотвращения потенциальной растраты имущества. Представитель прокуратуры поддержал следователя в суде, подтверждая необходимость таких мер. Мартиросян заявляет о своей невиновности, называя обвинения «коммерческим проектом».
По версии следствия, взятка в виде недвижимости была получена генералом Кузнецовым за помощь в заключении контрактов с Краснодарским высшим военным училищем на 372 млн рублей. Кузнецов и Мартиросян познакомились в период работы последнего в продовольственной службе училища. Кузнецов, арестованный в мае, обвиняется в получении взятки, а Мартиросян – в ее даче.
Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба с 2010 по 2023 год, отвечая за защиту государственной тайны. В мае 2023 года он был назначен начальником управления кадров Минобороны.
Ранее сообщалось, что квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны Кузнецова арестовали