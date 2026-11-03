Министр обороны Британии пообещал нарастить военные расходы до 3% ВВП

Politico: Британия пообещала нарастить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году

Tекст: Игорь Иножарский

Британия установила крайний срок до 2030 года для увеличения расходов на оборону до 3% ВВП, однако поиск средств и обеспечение поставок промышленностью станут более сложными задачами, пишет Politico.

«Мы принимаем решения вовремя и точно в цель», – заявил Стритинг во время визита в Брюссель и Берлин.

Оборонный бюджет страны увеличили ради сдерживания России, в то время как другие ведомства столкнулись с сокращениями. В настоящее время Соединенное Королевство тратит на оборону около 2,6% ВВП. Кроме того, правительство планирует выполнить обязательства перед НАТО по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.

Глава Минобороны Британии также встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом для обсуждения партнерства. Стороны затронули возможное присоединение Германии к британо-итало-японской Глобальной программе боевой авиации (GCAP) по созданию истребителей шестого поколения. По словам Стритинга, в условиях растущей угрозы британским и натовским властям необходимо, чтобы промышленность активизировалась и ускорила свою работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус запланировали обсудить разделение обязанностей по разработке дальнобойных ракет. В прошлом месяце министр финансов Соединенного Королевства Джон Хили намеревался объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов. Летом британское правительство решило направить дополнительные средства в военный бюджет до 2035 года.