В Лондоне задержали 72 участника митинга в поддержку пропалестинского движения

Tекст: Мария Иванова

Около 500 демонстрантов собрались в поддержку активистов запрещенной в Британии пропалестинской организации Palestine Action, передает ТАСС.

В ближайшее время суд должен вынести приговор обвиняемым в нападении на завод израильской оборонной компании Elbit в Бристоле.

По данным следствия, в августе 2024 года шестеро активистов протаранили ворота предприятия полицейским фургоном. Проникнув внутрь, они разгромили оборудование и атаковали охранников петардами и дымовыми гранатами. В ходе инцидента 23-летний выпускник Оксфорда Сэмюел Корнер нанес удар молотом сотруднице полиции, сломав ей позвоночник.

Суд присяжных признал Корнера и еще троих подсудимых виновными в причинении ущерба на сумму 1 млн фунтов стерлингов (около 1,37 млн долларов). Двое других фигурантов дела были оправданы. Palestine Action внесена в список запрещенных организаций год назад, и за участие в ней грозит до 14 лет тюрьмы. С момента запрета на акциях в поддержку движения задержали свыше трех тысяч человек по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года Высокий суд Англии и Уэльса признал незаконным запрет пропалестинского движения Palestine Action.

В августе прошлого года лондонская полиция задержала почти 500 участников массового митинга в поддержку этой организации. Днем ранее британские правоохранители арестовали 200 сторонников группы на Парламентской площади.