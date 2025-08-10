На митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action

Полиция Лондона задержала почти 500 сторонников Palestine Action на митинге

Tекст: Антон Антонов

За «демонстрацию поддержки Palestine Action» задержали 466 человек, еще восемь человек – за другие нарушения, включая нападения на полицейских, передает РИА «Новости».

Задержания прошли на акции в рамках протестной кампании, организованной движением Defend Our Juries, которая поставила целью собрать не менее 500 участников и испытать возможности системы правосудия – столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами.

В полиции города заявляли, что намерены задерживать всех, кто выражает поддержку запрещенной организации, а также отметили дополнительную нагрузку на судебную систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа Palestine Action была запрещена после инцидента на базе британских ВВС Брайз-Нортон. Активисты проникли на территорию базы и повредили два заправочных самолета Airbus Voyager ломом. Они также распылили красную краску на турбины самолетов. Участники акции заявили, что причиной стал регулярный перелет ВВС Британии из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре для поддержки военных операций в Газе.

Власти Британии признали Palestine Action террористической организацией в июле: поддержка и членство теперь грозят сроком до 14 лет.

