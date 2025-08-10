  • Новость часаСтраны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит
    Политолог: Узнав об Аляске, европейцы находятся в политическом тупике
    Трагичный для Армении сценарий переговоров в США оказался правдой
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    Передавшие координаты заградотрядов солдаты ВСУ сбежали
    Названа причина смерти Ивана Краско
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда пошла попса

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    10 августа 2025, 04:25 • Новости дня

    На митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action

    Полиция Лондона задержала почти 500 сторонников Palestine Action на митинге

    Tекст: Антон Антонов

    В Лондоне на массовом митинге в поддержку признанной в Великобритании запрещенной организации Palestine Action задержали почти 500 участников, сообщает полиция.

    За «демонстрацию поддержки Palestine Action» задержали 466 человек, еще восемь человек – за другие нарушения, включая нападения на полицейских, передает РИА «Новости».

    Задержания прошли на акции в рамках протестной кампании, организованной движением Defend Our Juries, которая поставила целью собрать не менее 500 участников и испытать возможности системы правосудия – столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами.

    В полиции города заявляли, что намерены задерживать всех, кто выражает поддержку запрещенной организации, а также отметили дополнительную нагрузку на судебную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа Palestine Action была запрещена после инцидента на базе британских ВВС Брайз-Нортон. Активисты проникли на территорию базы и повредили два заправочных самолета Airbus Voyager ломом. Они также распылили красную краску на турбины самолетов. Участники акции заявили, что причиной стал регулярный перелет ВВС Британии из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре для поддержки военных операций в Газе.

    Власти Британии признали Palestine Action террористической организацией в июле: поддержка и членство теперь грозят сроком до 14 лет.

    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе

    Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Газе пройдет девятого августа

    Tекст: Денис Тельманов

    По запросу нескольких государств назначено обсуждение ситуации в секторе Газа, заседание назначено на девятое августа с возможным началом в 15:00.

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа состоится девятого августа, передает ТАСС. Инициатива проведения заседания поступила от ряда стран, выразивших обеспокоенность обстоятельствами в регионе.

    Дипломатический источник сообщил журналистам, что мероприятие может начаться в 15:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по Москве. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы по ситуации в Газе и возможные шаги по урегулированию обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    9 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Axios сообщил о намерении США, Украины и союзников по ЕС собраться в Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Перед встречей американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске по вопросу разрешения украинского конфликта в Британии состоится саммит США, Украины и европейских союзников.

    «Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться выработать общие позиции в перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина», – пишет портал Axios со ссылкой на три источника.

    По сведениям портала, Украина и несколько союзников США по НАТО в частном порядке высказали беспокойство тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позицию.

    Идея проведения такой встречи в Британии возникла в ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу между представителями США, Украины и стран ЕС. Это был третий подобный разговор за последние несколько дней, сообщили информаторы портала.

    Состав участников и проведение встречи в процессе согласования.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине.

    9 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    Guardian: Британия скрывала утечку радиоактивной воды из хранилища ядерных бомб

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Британии в течение многих лет скрывало утечки радиоактивной воды из труб на военной базе у поселения Кулпорт, где хранятся ядерные боеголовки программы Trident, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что британское министерство обороны на протяжении многих лет скрывало информацию об утечке радиоактивной воды из хранилища ядерных боеголовок на западном побережье Шотландии из-за аварий старых водопроводных труб, передает РИА «Новости» .

    Уточняется, что речь идет о военной базе у поселения Кулпорт, где размещаются ядерные боеголовки для подводных лодок программы Trident.

    По информации газеты, на этой базе неоднократно происходили прорывы труб, в результате которых радиоактивная вода попадала в морской залив Лох-Лонг, находящийся недалеко от Глазго. Причиной этого является недостаточное обслуживание сети из 1,5 тыс. труб водоснабжения военной базы, что привело к утечке загрязненной радиоактивным тритием воды.

    Guardian отмечает, что прорывы труб фиксировались в 2010 году, дважды в 2019 году и еще два раза в 2021 году. На момент инцидентов примерно половина оборудования хранилища была с истекшим сроком службы, а утечки включали воду, загрязненную тритием, который используется в ядерных боеголовках.

    Издание также сообщает, что Шотландское агентство по охране окружающей среды (Sepa) и министерство обороны Британии пытались долгое время скрывать информацию об этих утечках, объясняя это национальной безопасностью. Однако после указания шотландского комиссара по вопросам информации Дэвида Хэмилтона данные были обнародованы и стали доступны СМИ.

    Ранее руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт заявил, что на авиабазе США Лейкенхит в Восточной Англии в июле могли быть размещены не менее 20 ядерных бомб B61-12.

    Агентство Bloomberg ранее сообщило, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США 16 июля перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд на базу Лейкенхит в Британии.

    8 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Во Франции возбудили дело после угроз Макрону от раввина

    Правоохранительные органы Франции начали расследование после угроз Макрону

    Tекст: Вера Басилая

    Французские правоохранители инициировали расследование после появления в YouTube видеоролика, в котором раввин Давид Даниэль Коэн угрожает президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщило Agence France-Presse (AFP).

    Расследование было начато после появления видеоролика на YouTube, в котором раввин Давид Даниэль Коэн угрожает президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает ТАСС.

    Власти указали, что инцидент квалифицирован как угроза убийством в адрес главы государства. Раввин, предположительно находящийся в Израиле, выступил на французском языке с резкой критикой в адрес Макрона, выражая свое недовольство решением признать Государство Палестина.

    AFP сообщает, что следствие поручили бригаде уголовного розыска судебной полиции Парижа. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо обратил внимание на видеозапись, после чего прокуратура оперативно инициировала проверку и дальнейшие процессуальные действия.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью».

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции, отметив, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.

    9 августа 2025, 05:04 • Новости дня
    Mirror анонсировала обращение Карла III к нации в годовщину победы над Японией

    Tекст: Ирма Каплан

    Букингемский дворец анонсировал обращение к нации британского короля Карла III на следующей неделе в честь 80-й годовщины Дня победы над Японией.

    «Британский король Карл III повторит слова своего деда, короля Георга VI, который отдал дань уважения тысячам британских солдат, погибших за свободу 15 августа 1945 года», – сообщила Mirror.

    По данным газета, король выступит с аудиообращением, которое будет опубликовано Букингемским дворцом утром в день празднования годовщины, в следующую пятницу.

    Источники сообщают, что король сам написал речь, стараясь подчеркнуть «долг и самопожертвование величайшего поколения».

    Три месяца назад Карл III возглавил торжества по случаю Дня победы, когда 80 лет назад, в 1945 году, Великобритания и ее союзники праздновали победу над нацистской тиранией после шестилетней войны, которая поставила Европу на грань уничтожения.

    15 августа 1945 года король Георг VI обратился к нации, возвестив о начале новой эры для страны и Европы.

    «Япония капитулировала, поэтому давайте вместе возблагодарим Всемогущего Бога за то, что война закончилась во всем мире и что в каждой стране люди теперь могут развернуть промышленность, развить мастерство и науку для устранения ее последствий и построения процветания и счастья», – приводит газета часть из речи британского монарха.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца.

    9 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Экстренное заседание СБ ООН по Ближнему Востоку перенесли на 10 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    Совет Безопасности ООН проведет экстренное обсуждение ситуации на Ближнем Востоке утром 10 августа после консультаций с членами организации.

    «После дальнейших консультаций и тщательного рассмотрения председательство приняло решение перенести экстренный брифинг Совета по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на воскресенье, 10 августа, на 10.00 утра (17.00 мск)», – приводит ТАСС сообщение постоянного представительства Панамы, которая председательствует в Совбезе в августе.

    До этого в пятницу постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о запросе на экстренное совещание от Палестины и ряда других стран из-за опасений крупномасштабной военной операции, которую затеял Израиль в секторе Газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    9 августа 2025, 15:24 • Новости дня
    Офис Стармера сообщил о встрече советников из ЕС, США, Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед переговорами лидеров России и США на Аляске советники по национальной безопасности из Европы, США и Украины проведут координационную встречу в Британии, сообщил офис премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Встреча советников по национальной безопасности из европейских стран, США и Украины пройдет в субботу в Британии, передает РИА «Новости». Организаторами мероприятия выступили министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению премьер-министра Кира Стармера.

    В заявлении британского правительства отмечается: «Премьер-министр поговорил с Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США».

    Портал Axios сообщал, что данные консультации были запланированы на этих выходных и приурочены к предстоящей встрече лидеров России и США на Аляске 15 августа. По информации издания, обсуждение вопросов безопасности между союзниками должно предварить саммит на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Андрей Быстрицкий заявил, что европейцы не желают прекращения боевых действий и обсуждают мнимые угрозы. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед встречей президентов России и США. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что урегулирование украинского конфликта могут обсудить без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    9 августа 2025, 23:22 • Новости дня
    Глава МИД Британии, Вэнс, Ермак и Умеров обсудили Украину
    Глава МИД Британии, Вэнс, Ермак и Умеров обсудили Украину
    @ DavidLammy/X

    Tекст: Антон Антонов

    В резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    Кроме того, в переговорах участвовали европейские советники по нацбезопасности. Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации и поддержке Украины. Лэмми заверил, что поддержка продолжится. «Мы продолжаем работать над справедливым и прочным миром», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это встреча станет первой для президентов России и США с 2021 года. На ней будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты двусторонних отношений.

    8 августа 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия приостановила поставки оружия Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Такое решение связано с недавним ужесточением военных действий Израиля на палестинской территории, пояснил канцлер, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что после ночного решения израильского кабинета усилить военные меры становится все менее ясно, каким образом будут достигаться цели по освобождению заложников, установлению перемирия и разоружению ХАМАС. «При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    8 августа 2025, 14:26 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем

    ХАМАС выразил готовность к шагам ради соглашения о перемирии в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение ХАМАС подчеркнуло свою открытость к действиям, способным привести к соглашению о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.

    Об этом говорится в опубликованном заявлении движения, пишет ТАСС.

    ХАМАС отметил, что при взаимодействии с египетскими и катарскими посредниками проявил гибкость и позитивный настрой для успеха переговоров по прекращению огня.

    «Мы вновь заявляем, что в ходе нашего взаимодействия с египетскими и катарскими посредниками движение проявило всю необходимую гибкость и позитивный настрой для обеспечения успеха усилий по прекращению огня. Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения», – говорится в сообщении ХАМАС.

    Данное заявление появилось на фоне сообщений о возможном расширении военной операции Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, заявив, что это приведет к росту кровопролития и гуманитарного кризиса.

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин отметила, что вероятность заключения соглашения с ХАМАС крайне мала, несмотря на переговоры израильской делегации в Катаре.

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа потребуется около 2% ВВП Израиля, не считая затрат на восстановление инфраструктуры.

    8 августа 2025, 07:12 • Новости дня
    Kan: Израиль одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьера страны Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции, сообщила гостелерадиокомпания страны Kan.

    Документ предусматривает подготовку армии Израиля к масштабной операции, при этом гражданское население вне зон активных боев должно получать гуманитарную помощь, передает ТАСС со ссылкой на Kan.

    Против плана выступил начальник Генштаба Эяль Замир. Он предупредил о рисках для заложников, истощении армейских резервов и возможных потерях международной поддержки. Несмотря на это, большинство членов кабинета заявили, что альтернативные предложения не обеспечивают разгром ХАМАС или возвращение заложников.

    Советник премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что кабинет утвердил пять принципов завершения войны, включая разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью и создание нового гражданского управления, не связанного с ХАМАС или Палестинской национальной администрацией.

    Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    В июле лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя называл бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    8 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Аббас пообещал остановить планы Израиля

    Президент Палестины Аббас пообещал принять усилия против планов Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о намерении использовать международные и региональные каналы для противодействия израильской операции в Газе.

    Махмуд Аббас заявил о продолжении политических усилий для противодействия планам Израиля по расширению военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам палестинского лидера, он намерен задействовать все возможные международные и региональные площадки, включая Совет Безопасности ООН, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.

    В телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II Аббас сообщил, что приложит усилия для привлечения международной и региональной поддержки.

    Ранее Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа.

    Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерениях передать контроль над Газой арабским странам.

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    8 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия проявила интерес к запасам лития в Зимбабве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Лондона укрепить отношения с Зимбабве объясняются желанием обеспечить доступ к стратегическим запасам лития, необходимого для высокотехнологичной промышленности, пишет Bloomberg.

    Британское правительство стремилось наладить сотрудничество с Зимбабве из-за интереса к ее крупным запасам лития, пишет ТАСС.

    По данным Bloomberg, такой шаг обусловлен растущим глобальным спросом на редкоземельные металлы для оборонной промышленности, производства полупроводников и других отраслей высоких технологий.

    Старший аналитик по Африке консалтинговой компании Pangea-Risk Зейнаб Хусен заявила агентству: «Значительные запасы лития в Зимбабве представляют собой подходящую возможность [для Великобритании] диверсифицировать цепочки поставок и сократить зависимость от главных поставщиков».

    Эксперт отметила, что нынешняя политика Британии в Африке нацелена на расширение доступа к ресурсам континента. В подтверждение этого приводятся недавние соглашения Лондона с ЮАР о разработке месторождений металлов платиновой группы и инвестиции в добычу редкоземельных металлов в Анголе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минприроды заявил о готовности России вести геологоразведку по всему миру. Россия проявила интерес к покупке лития в Зимбабве.

