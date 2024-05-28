Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.3 комментария
Меру пресечения фигуранту дела генерала Кузнецову обжаловали
Суд попросили обжаловать меру пресечения фигуранту по делу генерала Кузнецова
Адвокаты Левы Мартиросяна, фигуранта уголовного дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, подали жалобы в Басманный суд Москвы.
Сторона защиты Мартиросяна просит суд изменение меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил неназванный источник РИА «Новости».
Как отмечается в материалах дела, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку «за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, а также за общее покровительство по службе».
По данным СК России, в 2021–2023 годах Кузнецов неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. В настоящее время генерал отправлен в СИЗО, обжаловать арест ему не удалось. По словам адвоката Кузнецова, по делу был допрошен лишь один человек – Мартиросян.
Как сообщалось ранее, обвиняемый во взяточничестве начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов в суде вспомнил о заработанных в Чернобыле заболеваниях.