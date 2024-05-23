Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Генерал Кузнецов пожаловался суду на полученные в Чернобыле заболевания
Обвиняемый во взяточничестве начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов в суде вспомнил о заработанных в Чернобыле заболеваниях.
По словам Кузнецова, из-за плохого состояния здоровья после ликвидации последствий аварии в Чернобыле он, находясь в СИЗО, вынужден постоянно обращаться к врачам, пить таблетки и терпеть боль, передает РИА «Новости».
Кузнецов не признает вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Западный окружной военный суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова. Адвокат генерала просит суд изменить меру пресечения на домашний арест.
Напомним, Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.