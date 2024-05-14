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    14 мая 2024, 22:26 • Новости дня

    В правоохранительных органах рассказали о взятке главного кадровика Минобороны

    Начальника Главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде коттеджа на Кубани

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.

    «Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

    По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур. С 2010 по 2023 год он занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

    В настоящее время в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 13 мая он был арестован военным судом. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого взяткодателя – Льва Мартиросяна.

    Ранее сообщалось, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков, у его супруги якобы возникли проблемы с сердцем.

    Обыск в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошел 13 мая.

    14 мая 2024, 01:21 • Новости дня
    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
    @ mil.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.

    Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.

    В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.

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    14 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации, заявил Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России.

    «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

    По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    14 мая 2024, 03:56 • Новости дня
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов. Об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика системы «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко,

    Система получила ряд улучшений, включая повышенную скорость и простоту установки. Новые модули выполнены в форме пирамиды, что делает невозможным визуальное определение их количества и параметров, передает ТАСС

    По словам Осломенко, модули крепятся к броне с помощью магнитов, а для управления системой танкистам выдается специальный пульт. Развертывание «Тритона» занимает не более 10 минут. На данный момент в зоне СВО уже используется несколько тысяч новых систем.

    Новая версия «Тритона» может применяться не только для защиты танков, но и для защиты квадроциклов, морских катеров и других объектов.

    Напомним, что система «Тритон» формирует защитное поле диаметром не менее 300 метров и способна подавлять сигналы, используемые для управления FPV-дронами.

    АО «Лаборатория ППШ» – российская компания, специализирующаяся на защите информации.

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    14 мая 2024, 01:32 • Новости дня
    Министр обороны Канады выступил против отправки войск НАТО на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Канады Билл Блэр поддержал создание миссии НАТО на Украине, но выступил против размещения войск альянса в стране.

    «Были дискуссии о размещении войск на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», – сказал Блэр на мероприятии «Атлантического совета» (деятельность организации признана в РФ нежелательной) в посольстве Канады в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости»

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Он уточнил, что это не означает прямого вступления альянса в конфликт – речь идет, в частности, об увеличении числа украинских военных, которые будут проходить обучение в Польше.

    Напомним, что Россия считает поставки вооружений Украине «игрой с огнем», которая мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.

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    14 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

    Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Минобороны наблюдается тенденция на чистку кадров. Вероятно, в скором времени ведомство претерпит структурные изменения, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что против главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова завели дело о крупной взятке.

    «В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

    По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

    «Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

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    14 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ

    Студента Сергея Гулько из Одессы отчислили из МГУ за сбор денег для ВСУ

    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

    «Претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. С учетом назначенных административных наказаний подписан приказ об отчислении», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы факультета.

    Гражданин Украины, уроженец Одессы, студент шестого курса Сергей Гулько, проживающий в общежитии вуза, неоднократно размещал призывы националистического характера, а также публикации, «направленные на сбор денег «для нужд ВСУ, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ».

    26 апреля Гулько был арестован на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Студент также получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.

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    14 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    @ Владимир Иващенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ) принята на вооружение Вооруженных сил, сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

    По его словам, 7 мая подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», передает ТАСС.

    Напомним, 29 октября 2019 года с борта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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    14 мая 2024, 00:43 • Новости дня
    Польские военные потеряли винтовку во время учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Войск территориальной обороны (ВТО) Польши потеряли снайперскую винтовку во время учений. Об этом сообщил пресс-секретарь командующего ВТО Роберт Пенкала.

    «После интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена пропажа оружия – винтовки BOR», – приводит ТАСС заявление Пенкалы, опубликованное на официальном сайте ВТО.

    Учения начались 11 мая, пропажа была зафиксирована на следующий день. Военнослужащие 7-й бригады ВТО приняли активное участие в поисках оружия.

    По факту пропажи винтовки начато расследование, которое ведёт военная полиция совместно со Службой военной контрразведки.


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    13 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    США обсудили с Киевом военную помощь и добиваются от союзников поставок Patriot

    США обсудили с Киевом военную помощь и добиваются от союзников поставок дополнительных систем Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон обсуждает с союзниками возможность поставок Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

    «Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с одним союзником, – это доставка на Украину большего числа батарей Patriot», – приводит ТАСС слова Салливана.

    Он рассказал, что обсуждение военной помощи с Киевом заняло полтора часа.

    При этом он отметил, что речь не идет о поставках десятков комплексов, и подчеркнул, что США также добиваются передачи Украине других систем противовоздушной обороны.

    «Мы считаем, что есть целый ряд союзников, у которых есть вооружения, которые они могли бы передать, а США могли бы помочь им покрыть их потребности», – добавил Салливан.


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    14 мая 2024, 01:03 • Новости дня
    В результате обстрела ВСУ повреждено шесть домов в Новой Таволжанке

    В результате обстрела ВСУ повреждено шесть домов и линия электропередачи в Новой Таволжанке

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны ВСУ повреждения получили шесть жилых домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц.

    Губернатор подчеркнул, что по предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.



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    14 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Белоусов заявил о необходимости интеграции экономики ВС в экономику страны

    Белоусов назвал одной из ключевых задачу интеграции экономики Вооруженных сил в общую экономику страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России, назвал одной из ключевых задач интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны.

    Он отметил, что необходимо существенно усилить контроль за расходами на капитальное строительство и инвестпроекты Минобороны России, передает ТАСС.

    Белоусов призвал сделать военную экономику России максимально открытой к инновациям.

    Кандидат на пост главы Минобороны сообщил, что объективный рост оборонных расходов превысил уже 6,7% в ВВП страны. Обеспечить интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны будет непросто, задача комплексная, и предполагает в первую очередь оптимизацию военных расходов. При этом Белоусов подчеркнул, что оптимизация не означает огульное сокращение.

    Кроме того, Белоусов указал на «определенные проблемы» с комплектованием российских Вооруженных сил, подчеркнув при этом, что речь не идет о мобилизации.

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    14 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Белоусов: Нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны

    Белоусов заявил, что нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нужно увеличить контроль расходов на капстроительство и инвестиционные проекты Минобороны, заявил кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов на заседании в Совете Федерации.

    Требуется существенное усиление контроля расходования средств на капстроительство и инвестпроекты по всей цепочке, сказал Белоусов, передает ТАСС.

    Главной задачей является создание новых видов вооружений, это требует «четкого синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для хранения и применения этих вооружений».

    Также важно усилить контроль ценообразования гособоронзаказа, нужно увеличить эффективность его исполнения.

    Белоусов отметил, что есть подходы, которые он планирует реализовать в ближайшее время, это «абсолютно необходимая работа», от нее зависит эффективность использования средств гособоронзаказа по программе вооружения.

    Также он заявлял, что важно упреждать ВСУ в технологиях, поскольку противник быстро учится.

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    14 мая 2024, 12:23 • Новости дня
    Песков: Рисков дезорганизации ВС России после назначения Белоусова нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рисков дезорганизации в работе российских Вооруженных сил после ожидаемого назначения министром обороны гражданского – бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова – не усматривается, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Белоусову придется не только решать вопросы, связанные со спецоперацией, но и принимать решения по работе ведомства после окончания СВО.

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    14 мая 2024, 22:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли село в Харьковской области

    Украинские войска обстреляли село в Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области в результате обстрела села Токаревка украинскими военными ранен мирный житель. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области. Мирный житель в результате взрыва получил контузию», – написал Ганчев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что медработник одного из ФАПов на освобожденной территории оказывает первую помощь пострадавшему.

    Ранее сообщалось, что новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    В 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    В прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

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