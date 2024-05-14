Стало известно, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков

Tекст: Алексей Дегтярев

Обыск в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошел 13 мая, в этот момент дома находились жена и дочь Кузнецова, им обеим из-за стресса стало плохо, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

Сам Кузнецов незадолго до задержания сообщал о головной боли.

Ранее ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

До этого источник указывал, что Кузнецова поместили под арест после допроса другого фигуранта уголовного дела.