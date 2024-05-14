Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Стало известно, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков
В ходе обысков дома у руководителя управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова у его супруги возникли проблемы с сердцем, утверждают Telegram-каналы.
Обыск в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошел 13 мая, в этот момент дома находились жена и дочь Кузнецова, им обеим из-за стресса стало плохо, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.
Сам Кузнецов незадолго до задержания сообщал о головной боли.
Ранее ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
До этого источник указывал, что Кузнецова поместили под арест после допроса другого фигуранта уголовного дела.