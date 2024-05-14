Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
Генерала Кузнецова арестовали после показаний другого фигуранта дела
Источник: Руководителя главного управления кадров Минобороны Кузнецова арестовали после показаний другого фигуранта дела
Руководителя главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова поместили под арест после допроса другого фигуранта уголовного дела, сообщил источник в правоохранительных органах.
Кузнецова задержали и арестовали после допроса второго фигуранта дела, который дал показания на генерала, сказал собеседник ТАСС.
Если чиновника Минобороны признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.
Напомним, Кузнецов был задержан во вторник, его подозревают в получении взятки.
Согласно данным следствия, Кузнецов, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС России, в 2021-2023 годах получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
При обысках у него нашли деньги в рублях и валюте в размере свыше 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.