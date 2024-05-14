Генерала Кузнецова арестовали после показаний другого фигуранта дела

Источник: Руководителя главного управления кадров Минобороны Кузнецова арестовали после показаний другого фигуранта дела

Tекст: Алексей Дегтярев

Кузнецова задержали и арестовали после допроса второго фигуранта дела, который дал показания на генерала, сказал собеседник ТАСС.

Если чиновника Минобороны признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

Напомним, Кузнецов был задержан во вторник, его подозревают в получении взятки.

Согласно данным следствия, Кузнецов, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС России, в 2021-2023 годах получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

При обысках у него нашли деньги в рублях и валюте в размере свыше 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.