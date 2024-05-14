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Арестован глава управления кадров Минобороны Кузнецов
Глава управления кадров Минобороны Кузнецов арестован по подозрению в получении взятки
Глава управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В Telegram-канале СК указано, что в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по подозрению я в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы, будучи начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.
Во время обысков были обнаружены изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.