Арестован глава управления кадров Минобороны Кузнецов

Глава управления кадров Минобороны Кузнецов арестован по подозрению в получении взятки

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале СК указано, что в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по подозрению я в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 годы, будучи начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Во время обысков были обнаружены изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.