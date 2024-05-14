Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Кадровику Минобороны Кузнецову предъявлено обвинение в особо крупной взятке
Руководителю главного управления кадров Минобороны Кузнецову предъявлено обвинение в особо крупной взятке
Руководителю главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде.
Кузнецов обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщили в суде ТАСС.
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле главного кадровика Минобороны могут появиться новые эпизоды и возможные фигуранты.
Кузнецова проверят на причастность к иным противоправным действиям.
Ранее источник сообщал, что Юрия Кузнецова поместили под арест после допроса другого фигуранта уголовного дела.