Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья арестован по делу о получении взятки
Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича арестовали по делу о получении взятки
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича, обвиняемого во взяточничестве, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщили в пресс-службе, постановлением Тверского районного суда Москвы Мстиславу Дымничу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 17 сентября, передает ТАСС. Дымнич обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Напомним, в четверг сообщалось, что задержан заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич по подозрению во взяточничестве.