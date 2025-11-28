Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.0 комментариев
ВККС разрешила возбудить дело на экс-главу Смольнинского суда Петербурга
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего главы Смольнинского суда Петербурга по обвинению в посредничестве во взяточничестве.
Коллегия рассмотрела представление от председателя Следственного комитета России относительно возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя Смольнинского районного суда Петербурга Валерия Тарасова, передает ТАСС.
ВККС согласилась разрешить возбуждение дела против отставного судьи по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».
Ранее Тарасов вышел в отставку.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей лишила бывшего главу Краснодарского краевого суда Александра Чернова статуса судьи и всех связанных с этим привилегий.
Также ВККС дала согласие на уголовное преследование судьи из Адыгеи по обвинению в получении крупной взятки.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей.