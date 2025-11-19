  • Новость часаПутин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путину показали российского антропоморфного робота (видео)
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    19 ноября 2025, 19:16 • Новости дня

    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России

    Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел.

    «Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», – сообщила коллегия, передает РИА «Новости».

    Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.

    В прошлом году в Москве вынесли приговор экс-судье за взятку.

    19 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.

    В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

    По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

    Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

    В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    18 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России.

    По данным центра, информация о том, что Турция якобы может отказаться от российского газа из-за новых соглашений по СПГ с США, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Распространенные в некоторых СМИ утверждения о том, что закупки Турцией российского газа прекратятся, поскольку она подписала соглашение о поставках СПГ с США, и, следовательно, на горизонте нависает энергетический кризис, являются продуктом дезинформации», – говорится в заявлении. Власти Турции подчеркнули, что поставки российского природного газа идут в штатном режиме.

    Представители центра также заявили, что газ поступает в Турцию по долгосрочным контрактам, заключенным между соответствующими компаниями двух стран.

    Ранее Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США.

    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    19 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Путину показали российского антропоморфного робота
    Президент России Владимир Путин во время посещения международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2025, организованной «Сбером» в Москве, осмотрел выставку ИИ-технологий.

    В рамках форума Путину была продемонстрирована инновационная разработка –  отечественный антропоморфный робот, созданный на базе технологий «Сбера», передает РИА «Новости».

    Во время обхода выставочной экспозиции глава государства смог наблюдать, как робот исполнил для него ритмичный танец.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ.

    Ранее в кабмине заявили о необходимости активного внедрения ИИ в России.

    19 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением военного положения.

    Это первый подобный случай привлечения к административной ответственности по этой статье в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на документы. Фигурант дела обвиняется по части первой статьи 20.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой ему грозило до 30 суток ареста.

    Процесс проходил без участия самого мужчины и представителей СМИ. Какое наказание вынесли фигуранту, будет известно позже.

    Ранее в Кирове 14-летнюю девочку впервые привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы ПВО, на ее родителей составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

    19 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Цистерны с газом загорелись на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На участке Пермь – Кузино на границе края со Свердловской областью загорелись два вагона-цистерны с газом, к месту выехали пожарные поезда, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

    На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны с газом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

    По данным СвЖД, в среду, 19 ноября, возгорание случилось в 17:47 по местному времени (15:47 мск) на перегоне Шамары – Кордон на двухпутном электрифицированном участке Пермь – Кузино. Там вспыхнули  да вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда.

    К месту происшествия направлены два пожарных поезда, – отмечается в сообщении пресс-службы. Информация о пострадавших, причинах возгорания и возможных последствиях пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на втором этаже Белорусского вокзала Москвы произошел пожар, который быстро ликвидировали.

    В Киеве возник пожар после взрыва емкости с горюче-смазочными материалами, что привело к перебоям с электричеством в половине города.

    Пожарные в Казани потушили крупное возгорание цистерн с растворителем в поселке Юдино.

    19 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования

    Президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, поделился подробностями о недавно пройденном медицинском обследовании.

    По словам главы государства, процедура заняла почти двое суток, передает ТАСС. «Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток – с ночевкой в клинике», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что прибыл в клинику во второй половине дня и покинул ее на следующий день. Путин также отметил, что результаты обследования оказались благоприятными: «Слава богу, все хорошо».

    Обсуждая технологии, представленные на выставке, глава государства прокомментировал инициативу главы «Сбера» Германа Грефа по внедрению искусственного интеллекта в чекапы. «Пройти такое обследование за минуту – кажется фантастикой», – сказал он.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    18 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка.

    В суде уточнили, что иск к Сафронову подал Гибас Вакарис, передает РИА «Новости».

    По данным из открытых источников, у Сафронова пятеро сыновей.

    В 2022 году сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's.

    19 ноября 2025, 18:54 • Новости дня
    «Автоваз» начал первую поставку Lada Aura для «Яндекс Такси»

    Первую партию из более чем 20 новых автомобилей Lada Aura уже получили партнеры сервиса «Яндекс Такси» в Москве и Воронеже, а всего планируется передать 250 машин, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Прошла первая отгрузка новых седанов Lada Aura для партнерских таксопарков «Яндекс Такси». По ней уже 20 машин оказались в распоряжении клиентов сервиса в Москве и Воронеже. При этом общий объем будущей партии составит 250 единиц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    В компании также отметили, что кроме поставок автомобилей, «Яндекс Такси» запускает специальную программу поддержки партнеров, предусматривающую сбор обратной связи и анализ опыта эксплуатации новых автомобилей. Сервис компенсирует таксопаркам половину стоимости приобретаемых машин Lada Aura, а общий инвестиционный объем программы достигнет примерно 250 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «АвтоВАЗ» возобновила продажи ограниченной партии Lada Largus после дополнительной проверки клапана. Продажи этих автомобилей прекратились из-за информации о возможных проблемах с рулевым управлением.

    А в целом, с начала года продажи новых автомобилей Lada на российском рынке упали на 25%.

    19 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей

    Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей, заявил президент России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Он отметил, что этот вопрос напрямую касается государственного и технологического суверенитета страны, передает РИА «Новости». «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    Ранее в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.

    19 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Участник СВО из Казахстана стал гражданином России

    Родившийся в Казахстане участник СВО Антон Сычев официально оформил российское гражданство при содействии ведомств и общественных организаций, сообщили в МВД.

    Уроженец Казахстана, участник спецоперации на Украине Антон Сычев стал гражданином России при содействии МВД, RT и проекта «Не один на один». Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что были определенные сложности с оформлением правового статуса, но сотрудники Миграционной службы МВД России помогли со всеми необходимыми документами.

    Сычеву вручили паспорт гражданина России в торжественной обстановке. По словам Волк, он решил поступить на службу в МВД России и уже прошел собеседование по приему на работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американец Дерек Хаффман поблагодарил Владимира Путина за получение российского гражданства.

    Американец Дэниэл Мартиндейл ранее получил российский паспорт за поддержку Вооруженных сил России в тылу ВСУ.

    Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян испытывают гордость за свое гражданство.

    18 ноября 2025, 21:28 • Новости дня
    Число заявок на премию «Служение» превысило 48 тысяч

    Количество индивидуальных и командных заявок на третью премию «Служение» превысило 48 тысяч.

    Активная подача продолжается из всех регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, откуда получено свыше 800 заявок, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Премия присуждается за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан на территории России.

    Три самые популярные номинации конкурса – «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории – благополучие жителей», «Инициатива каждого – общий успех». От граждан в возрасте от 18-ти до 24-х лет поступило более одной тысячи заявок, а самому старшему участнику, муниципальному депутату из Нальчика, – 92 года.

    Конкурс охватывает десять номинаций, среди которых: «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи – приоритет государства», «Диалог с населением – открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны», и «С передовой СВО в муниципалитет». Прием заявок открыт до 21 ноября на официальном сайте премии.

    Церемония награждения состоится в апреле 2026 года на III Всероссийском муниципальном форуме в Москве. Организатор премии – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России, председателем наблюдательного совета является первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.

    19 ноября 2025, 17:28 • Новости дня
    Минцифры объяснило, как работает период «охлаждения» для сим-карт

    Минцифры подготовило ответы на распространенные вопросы о периоде «охлаждения» для сим-карт, который начал действовать в России с 10 ноября.

    Этот механизм временно блокирует мобильный интернет и смс на сим-карте на сутки, однако позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, сообщается на сайте Минцифры.

    Новый подход направлен на повышение безопасности: он призван препятствовать использованию российских сим-карт для управления беспилотниками во время атак. Период «охлаждения» наступает в двух случаях – если сим-карта неактивна 72 часа или после возвращения из международного роуминга.

    Для восстановления доступа нужно подтвердить, что сим-картой пользуется человек. После появления сим-карты в домашней сети оператор отправляет смс с инструкцией по снятию блокировки и ссылкой на страницу авторизации через простую капчу. Также можно снять ограничения, позвонив в колл-центр оператора для идентификации по телефону.

    Авторизация через Госуслуги или ввод персональных данных не потребуется – достаточно пройти капчу, например, собрать пазл или выбрать нужную картинку. Если мобильного интернета нет, доступ к странице разблокировки обеспечивается оператором, либо можно воспользоваться идентификацией по телефону.

    Если сим-карта не активировалась в России дольше 72 часов, ограничения вводятся по факту неактивности, в том числе даже после возвращения с территории Беларуси, Абхазии или других соседних стран. На данный момент использование «белого списка» сервисов во время «охлаждения» не предусмотрено.

    Напомним, возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты.

    18 ноября 2025, 21:20 • Новости дня
    Названы лауреаты Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

    В Москве прошло награждение участников XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

    Торжественная церемония объявления победителей прошла 18 ноября в Государственном историческом музее на Красной площади, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Гран-при конкурса присвоено фотохудожнику из Москвы Екатерине Якель за серию «Русский характер: бег с препятствиями», посвященную ветеранам боевых действий, которые благодаря спорту обрели новый смысл после полученных травм.

    «Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но и в обычной повседневной жизни... Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше», – отметила Якель на церемонии награждения.

    В номинации «Главные новости» лучшей в категории одиночная работа признана фотография индонезийского автора Резы Сайфуллы «Перевернутая лодка рохинджа». В этой же номинации, но среди серий, первое место занял Абдельрахман Алкалут за фотопроект о страданиях жителей Газы.

    Первое место в спортивной номинации за одиночную фотографию «Последний забег: падение чемпиона» присуждено С.М. Аль Музтаба Росулу из Бангладеш, а в популярной среди участников категории «Моя планета» отмечены работы Мэндань Чжу и Мустафы Абдулхади.

    Среди победителей в портретной номинации работы фотожурналистов из Мьянмы и России, а лучшие атмосферные кадры в разделе «Вид сверху» признаны у Ансельмо Кунья душ Сантуша из Бразилии.

    Организаторы сообщили, что церемония в Москве даст старт международному выставочному турне, которое пройдет в Эфиопии, Сербии и Аргентине, а список стран-участниц этого тура будет расширяться.

    19 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции

    Новак: Последние санкции США не повлияли на нефтедобычу в России

    Новые санкции США и западных стран не оказали влияния на российскую нефтедобычу, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, ежедневная статистика не демонстрирует снижения объемов добычи нефти в сравнении с предыдущими периодами, передает ТАСС.

    «По ежедневной статистике, которую мы видим, мы не видим снижения добычи [нефти]. Идет общий объем добычи больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время», – сказал Новак.

    Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    19 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова раскритиковала молдавского депутата за слова о Пушкине

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание молдавского депутата Михая Друцэ о визите Александра Пушкина в Молдавию, сравнив его с Полиграфом Шариковым из «Собачьего сердца».

    Поводом стала дискуссия в молдавском парламенте, где обсуждался законопроект о закрытии «Русского дома», передает РИА «Новости».

    Друцэ заявил, что представители ЛГБТ в Молдавии якобы появились с Российской империей и лично с приездом Пушкина.

    По словам Захаровой, подобные заявления вызывают сначала усмешку, но затем шокируют глубиной падения, на которой находится нынешняя элита Молдавии. Она выразила сожаление по поводу уровня обсуждения, отметив, что ученые по всему миру до сих пор изучают феномен и вклад Пушкина.

    «И вот выходит Шариков на трибуну молдавского парламента. И говорит, что он не согласен, а на уточняющий вопрос «С чем?» – «Да со всем»...», – добавила Захарова. По ее словам, шариковщина – это не про внешность, а про внутренний дух и тягу подобных людей к хамству и агрессивной безграмотности.

    Напомним, депутат молдавского парламента Михай Друцэ привел необычную версию появления ЛГБТ-сообщества в Бессарабии, связав это с приездом российского поэта Александра Пушкина.

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

