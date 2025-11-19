Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел.
«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», – сообщила коллегия, передает РИА «Новости».
Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.
В прошлом году в Москве вынесли приговор экс-судье за взятку.