Россиянин Хуснутдинов стал первым в «Бостон Брюинз» с покером в НХЛ
Российский нападающий Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», став первым автором покера в истории клуба.
Хуснутдинов стал первым хоккеистом «Бостон Брюинз», оформившим покер в матче Национальной хоккейной лиги, передает «Газета.Ru».
Его команда разгромила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 10:2. До Хуснутдинова только восьми российским игрокам удавалось забрасывать по четыре шайбы в одном матче НХЛ.
В их числе Александр Овечкин, который делал это четыре раза, Павел Буре – дважды, а также Алексей Яшин, Илья* Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев (признан в России иноагентом), Артемий Панарин и Денис Гурьянов, которые отличались по одному разу.
Сейчас «Бостон Брюинз» занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ, имея 50 очков. Для выхода в плей-офф команде не хватает двух очков.
Ранее Александр Овечкин забил свой 915-й гол в чемпионатах НХЛ, обновив личный рекорд.
