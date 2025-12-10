Москвич получил 18 лет за убийство женщины четверть века назад

Москвич получил 18 лет за убийство женщины в 2000 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины в 2000 году, передает столичная прокуратура. Преступление произошло на улице Челябинской, где 23 ноября 2000 года под окнами дома нашли тело 30-летней женщины с многочисленными травмами.

Расследование было возобновлено спустя годы после изучения материалов дела в прокуратуре, в результате чего были установлены личности обоих подозреваемых.

По данным прокуратуры, в квартире дома погибшая вместе с двумя знакомыми мужчинами распивала спиртное. Между ними возник конфликт, после чего женщину избили, душили, нанесли множественные удары молотком и ножом, а затем выбросили из окна седьмого этажа, когда она еще была жива.

Суд признал одного из фигурантов виновным в убийстве. Но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Второй фигурант преступления скончался, в связи с чем уголовное преследование в его отношении прекратили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в Москве удалось раскрыть жестокое убийство девушки спустя 27 лет после преступления благодаря современной экспертизе.

В столице днем ранее также раскрыли убийство милиционера и его супруги через 26 лет после трагедии, обвиняемым стал бывший сослуживец погибшего.

Следственный комитет раскрыл убийство женщины и ребенка 2015 года в центре Москвы, задержан подозреваемый, который после совершенного преступления скрывался за границей.