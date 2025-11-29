Следователи раскрыли совершенное 27 лет назад жестокое убийство девушки в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Столичные следователи раскрыли жестокое убийство девушки, совершённое в 1998 году на севере Москвы, сообщает СК.

Как уточняется, преступление произошло в квартире на Ленинградском шоссе, где обвиняемый находился в гостях у знакомой. У нее регулярно находились крупные суммы денег.

Девушка собиралась на новогодний корпоратив и попросила мужчину уйти. В ответ он напал на неё с молотком, и нанес не менее 19 ударов по голове. 31-летняя жертва от полученных травм умерла на месте.

После убийства злоумышленник забрал из квартиры не менее 14 тыс. долларов и скрылся. В ходе первоначального расследования установить его местонахождение и причастность не удалось. Следователи продолжили работу и спустя годы допросили свидетелей по всей стране, а также перепроверили отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления.

Проверка показала, что следы принадлежали жителю Петербурга, который до 2015 года жил в России, используя паспорт СССР. В результате совместной работы следователей и оперативников удалось установить местоположение подозреваемого и задержать его.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение и с его участием проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следствия Головинский райсуд отправил мужчину под стражу, расследование продолжается.

