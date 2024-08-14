Минфин предложил сократить численность госслужащих

Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области

Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России

«Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.

«В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.

Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.

«Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.

В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.



