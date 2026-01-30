В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.0 комментариев
Афанасьевские морозы опустили температуру в Москве
Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы
В ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигли минус 19, это так называемые афанасьевские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, инициатива в атмосфере региона перешла к скандинавскому антициклону, что прекратило снегопады и очистило небо, но принесло сильные морозы.
На московской метеостанции ВДНХ этой ночью зарегистрировали минимальную температуру минус 15,3, в Тушино было еще холоднее – минус 16,1, а на Балчуге – минус 13,7. В северной части Подмосковья ситуация еще суровее: в Клину температура опустилась до минус 19,8, а в Дмитрове и Солнечногорске – до минус 18,6. Это примерно на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.
Днем пятницы метеоусловия существенно не изменятся: ожидается переменная облачность, без осадков, северный ветер до 8 м/с, а температура воздуха в Москве останется в диапазоне от минус 10 до минус 13. Атмосферное давление увеличится до 751 миллиметра ртутного столба.
В выходные мороз только усилится. «В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 – минус 21 градуса», – отметил Тишковец, добавив, что в Подмосковье местами ожидаются температуры до минус 24. В дневные часы субботы в столице воздух прогреется не выше минус 11 – минус 14, что на 5-6 градусов холоднее средних многолетних показателей.
В ночь на воскресенье в Москве вновь без осадков, температура будет держаться в пределах минус 17 – минус 20. Уже с 1 февраля ожидается поступление облаков и возвращение снега, при этом температура останется низкой – от минус 14 до минус 17. Специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья использовать ближайшие дни для устранения последствий недавних снегопадов и подготовиться к продолжению холодов.
В пятницу синоптики сообщили о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке.
Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания усиливают морозы в центре столицы.