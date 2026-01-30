Афанасьевские морозы опустили температуру в Москве

Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

Tекст: Мария Иванова

В ночь на пятницу в Москве были зафиксированы так называемые афанасьевские морозы с температурами до минус 16 градусов, передает Telegram-канал Евгения Тишковца.

В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, инициатива в атмосфере региона перешла к скандинавскому антициклону, что прекратило снегопады и очистило небо, но принесло сильные морозы.

На московской метеостанции ВДНХ этой ночью зарегистрировали минимальную температуру минус 15,3, в Тушино было еще холоднее – минус 16,1, а на Балчуге – минус 13,7. В северной части Подмосковья ситуация еще суровее: в Клину температура опустилась до минус 19,8, а в Дмитрове и Солнечногорске – до минус 18,6. Это примерно на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

Днем пятницы метеоусловия существенно не изменятся: ожидается переменная облачность, без осадков, северный ветер до 8 м/с, а температура воздуха в Москве останется в диапазоне от минус 10 до минус 13. Атмосферное давление увеличится до 751 миллиметра ртутного столба.

В выходные мороз только усилится. «В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 – минус 21 градуса», – отметил Тишковец, добавив, что в Подмосковье местами ожидаются температуры до минус 24. В дневные часы субботы в столице воздух прогреется не выше минус 11 – минус 14, что на 5-6 градусов холоднее средних многолетних показателей.

В ночь на воскресенье в Москве вновь без осадков, температура будет держаться в пределах минус 17 – минус 20. Уже с 1 февраля ожидается поступление облаков и возвращение снега, при этом температура останется низкой – от минус 14 до минус 17. Специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья использовать ближайшие дни для устранения последствий недавних снегопадов и подготовиться к продолжению холодов.

В пятницу синоптики сообщили о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке.

Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания усиливают морозы в центре столицы.