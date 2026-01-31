Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

Ученые РАН предупредили о формировании крупной активной области на Солнце

Tекст: Мария Иванова

На Солнце зафиксированы резкие изменения, связанные с формированием крупной активной области на северо-восточном краю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.

Исследователи отмечают, что с утра поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса.

В лаборатории предупреждают, что если рост площади солнечных пятен продолжится с прежней скоростью, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса X. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля.

Американское агентство NOAA ранее сообщило, что занимается информированием НАСА о рисках солнечных радиационных бурь в даты запуска миссии.

Решение о старте остается за NASA, которое будет учитывать все факторы, включая возможные вспышки и угрозу для техники и экипажа.

При этом накануне ученые РАН сообщали об установлении геомагнитного штиля на несколько дней.

Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.