Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

Ученые РАН предупредили о формировании крупной активной области на Солнце
На северо-восточной части Солнца стремительно формируется крупная активная область, уровень рентгеновского излучения уже увеличился примерно на 500%, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
На Солнце зафиксированы резкие изменения, связанные с формированием крупной активной области на северо-восточном краю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.
Исследователи отмечают, что с утра поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса.
В лаборатории предупреждают, что если рост площади солнечных пятен продолжится с прежней скоростью, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса X. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля.
Американское агентство NOAA ранее сообщило, что занимается информированием НАСА о рисках солнечных радиационных бурь в даты запуска миссии.
Решение о старте остается за NASA, которое будет учитывать все факторы, включая возможные вспышки и угрозу для техники и экипажа.
При этом накануне ученые РАН сообщали об установлении геомагнитного штиля на несколько дней.
Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.
Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.