Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия

ИКИ РАН: Прошедшая буря стала одним из крупнейших событий XXI века

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря, начавшаяся 19 января после вспышки высочайшего класса, стала одним из крупнейших событий XXI века, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные индексы вышли из красной зоны 21 января и стабилизировались на уровне KP=3-4, что соответствует спокойной или слабо возмущенной магнитосфере.

Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, произошедшую в активной области 4341, которая в момент взрыва находилась на линии Солнце–Земля. Это частично объясняет силу удара, однако ученые отмечают, что ряд факторов не укладывается в базовые представления о солнечной активности.

В Лаборатории сообщили: «Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов». За сутки плотность протонов достигла 37 тыс. единиц, что в тысячи раз превысило «красный уровень» и почти догнало абсолютный рекорд XX века.

Из-за роста протонов вышли из строя датчики космического аппарата ACE, что затруднило точное измерение скорости плазменного выброса. Сила магнитной бури не достигла максимального уровня G5, остановившись на отметке G4.7. Продолжительность бури составила 42 часа. Подобной силы бури в текущем цикле наблюдались только дважды: 11 октября 2024 года и 12 ноября 2025 года.

Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые наблюдались до широт Крыма и южных границ страны. В Москве и Петербурге наблюдению сияний помешала облачность, однако многочисленные фотографии из разных регионов подтверждают уникальную силу этого явления.

В настоящее время солнечный ветер нормализовался, плазменный выброс прошел мимо Земли и движется к Юпитеру. Солнце вернулось к умеренной активности, в ближайшие дни возможны новые умеренные вспышки и магнитные бури, однако столь мощных событий не ожидается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жители Сибири второй день подряд наблюдали полярное сияние.

Ученые ранее сообщали о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4.

Между тем Роскосмос заявил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.