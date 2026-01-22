  • Новость часаЛидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 11:12 • Новости дня

    Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь столетия

    ИКИ РАН: Прошедшая буря стала одним из крупнейших событий XXI века

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря, разыгравшаяся после январской солнечной вспышки, стала одним из крупнейших событий века, вызвав рекордный радиационный шторм и сияния до широт Крыма.

    Магнитная буря, начавшаяся 19 января после вспышки высочайшего класса, стала одним из крупнейших событий XXI века, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные индексы вышли из красной зоны 21 января и стабилизировались на уровне KP=3-4, что соответствует спокойной или слабо возмущенной магнитосфере.

    Буря стала реакцией на вспышку уровня X1.9, произошедшую в активной области 4341, которая в момент взрыва находилась на линии Солнце–Земля. Это частично объясняет силу удара, однако ученые отмечают, что ряд факторов не укладывается в базовые представления о солнечной активности.

    В Лаборатории сообщили: «Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов». За сутки плотность протонов достигла 37 тыс. единиц, что в тысячи раз превысило «красный уровень» и почти догнало абсолютный рекорд XX века.

    Из-за роста протонов вышли из строя датчики космического аппарата ACE, что затруднило точное измерение скорости плазменного выброса. Сила магнитной бури не достигла максимального уровня G5, остановившись на отметке G4.7. Продолжительность бури составила 42 часа. Подобной силы бури в текущем цикле наблюдались только дважды: 11 октября 2024 года и 12 ноября 2025 года.

    Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые наблюдались до широт Крыма и южных границ страны. В Москве и Петербурге наблюдению сияний помешала облачность, однако многочисленные фотографии из разных регионов подтверждают уникальную силу этого явления.

    В настоящее время солнечный ветер нормализовался, плазменный выброс прошел мимо Земли и движется к Юпитеру. Солнце вернулось к умеренной активности, в ближайшие дни возможны новые умеренные вспышки и магнитные бури, однако столь мощных событий не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жители Сибири второй день подряд наблюдали полярное сияние.

    Ученые ранее сообщали о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4.

    Между тем Роскосмос заявил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

    20 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Вильфанд заявил о влиянии высоток на морозы в центре Москвы

    Вильфанд сообщил, что высотки увеличили температуру центра Москвы на 15 градусов

    Вильфанд заявил о влиянии высоток на морозы в центре Москвы
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Температура воздуха в центре Москвы может быть на 15-20 градусов выше, чем в ближайших городах, благодаря теплу, исходящему от высотных зданий, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Высотные здания в центре Москвы создают уникальный микроклимат, который защищает район от сильных морозов, передает РИА «Новости».

    По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, благодаря интенсивному обогреву высоток их стены постоянно излучают тепло, формируя так называемый «остров тепла» в центре столицы.

    «В центре Москвы сильных морозов ждать не стоит, потому что здесь высотные дома, которые хорошо обогреваются изнутри, а их стены излучают тепло. Это так называемый остров тепла», – подчеркнул Вильфанд.

    По оценке синоптика, разница в температуре между этим районом и соседними городами может составлять 1,5-2,0 градусов. Такой эффект способствует поддержанию более комфортной температуры в центре города даже в зимние дни, когда на окраинах и в других регионах фиксируются заметно более низкие показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на прошлое воскресенье температура в Подмосковье опустилась до минус 26 градусов, что стало рекордом этой зимы для региона.

    Эксперты при это м отмечалди, что средняя сезонная температура в России за последние 50 лет увеличилась на 2,5 градуса.

    При этом самый высокий уровень сугробов этой зимой в России зафиксирован в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    21 января 2026, 08:20 • Новости дня
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Медики скорой призвали москвичей не выходить на мороз в 30 градусов

    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители столицы столкнутся с аномально низкими температурами, при которых даже кратковременное пребывание на улице может привести к переохлаждению и обморожениям, сообщил старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Андрей Ольшевский.

    Россиянам не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости при сильных морозах, передает ТАСС.

    Старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Андрей Ольшевский отметил, что при температурах ниже минус 25 – минус 30 градусов риск переохлаждения и обморожения резко возрастает даже для здоровых людей, а при сильном ветре ощущаемая температура становится еще ниже.

    Если выхода из дома избежать невозможно, находиться на морозе стоит не более 10-15 минут. Дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями должны по возможности полностью отказаться от прогулок в такие дни. Важно помнить, что переохлаждение может возникнуть и при незначительном минусе, поэтому одежду необходимо подбирать многослойную, оставляя между слоями прослойки воздуха, а обувь должна быть просторной.

    Ольшевский подчеркнул: «Главная опасность переохлаждения в том, что его симптомы могут нарастать незаметно. Сначала появляется озноб и онемение конечностей, затем вялость и сонливость. Особо тревожным признаком является прекращение озноба на фоне холода – это может свидетельствовать о выраженном переохлаждении и истощении защитных механизмов организма».

    Первые признаки обморожения появляются уже через несколько минут воздействия экстремального холода, когда температура кожи падает ниже нуля и нарушается кровоснабжение. В первую очередь страдают открытые участки тела – пальцы, нос, уши и щеки. Обморожение может быть не сразу заметно самому человеку.

    Среди важных профилактических мер врач советует не употреблять алкоголь перед выходом на улицу, так как это только увеличивает потерю тепла, а также воздержаться от курения, ведь оно снижает кровоснабжение конечностей. На морозе стоит избегать ветра, не мочить кожу, брать с собой сменные носки и варежки, а при подозрении на обморожение не растирать кожу снегом и не согревать ее горячей водой, чтобы не усугубить повреждение тканей.

    Популярные методы защиты на холоде – чай и интенсивные движения – помогают лишь на короткое время и могут даже навредить, так как мокрая кожа быстрее остывает, а согревающая одежда с подогревом не заменит полноценной теплоизоляции. Врач настоятельно рекомендует при первых признаках переохлаждения или обморожения не заниматься самолечением, а немедленно обращаться за медицинской помощью.

    Синоптики прогнозируют, что на неделе в Московском регионе ожидается резкое похолодание, а к концу недели среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Самыми холодными сутками зимы станет 25 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Московского региона предупредили о резком похолодании.

    При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания в центре Москвы влияют на морозы.

    Автоэксперт Валерий Солдунов рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач.

    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    20 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед вспышкой учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН указывали на то, как уровень протонов шел в рост и достиг 30 тыс. единиц, что было выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году.

    «Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1.5 млн км) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1700 км/с. Измерения скорости на спутнике ACE вышли из строя», – сообщили специалисты в Telegram-канале.

    Около 23 часов понедельника сообщалось, что вот-вот начнётся мощная магнитная буря уровня 4G. Учёные смогли её зафиксировать после некоторого времени нестабильной работы приборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1 тыс. раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты. При этом 18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. В ИКИ РАН сообщили, что Землю окутал крупнейший за 20 лет поток солнечных протонов.

    19 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Быстрые протоны у Земли превысили опасный для спутников уровень в 50 раз

    ИКИ РАН: Быстрые протоны от Солнца вызвали радиационный шторм

    Tекст: Мария Иванова

    В последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты.

    Ускоренные протоны, прибывшие к орбите Земли от Солнца, резко увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Эффект «снежного шторма» на снимках телескопов стал ярким индикатором этого явления: каждая «снежинка» – результат попадания быстрого протона в детектор, а длинные линии указывают на частицы, пришедшие под острым углом.

    За последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ вблизи Земли выросла более чем в тысячу раз. Уровень радиационной опасности для электроники космических аппаратов превысил так называемый «красный уровень» примерно в 50 раз, и этот показатель продолжает расти.

    Как отмечают в лаборатории, аналогичные значения фиксировались лишь дважды в прошлом году – 1 июня и 12 ноября 2025 года. Оба случая сопровождались сильнейшими ударами по Земле и магнитными бурями уровня выше G4, которые начинались в течение суток после прихода частиц. Специалисты предупреждают: нынешняя ситуация указывает на прямое воздействие одной из крупнейших солнечных вспышек на Землю.

    Ранее в понедельник ученые предсказали сильные магнитные бури уровня G4.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    20 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Учёные подтвердили магнитную бурю уровня G4.33 из пяти возможных

    Tекст: Катерина Туманова

    Ранее учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отмечали разрозненность данных и сбои в измерениях важных показателей, из-за чего уровень геомагнитной бури варьировался от G2 до G4.

    «Официально подтверждено: на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. Главным вопросом остаётся, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз, в мае 2024 года», – заявили учёные в Telegram-канале.

    Они уточнили, что единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра – индукция магнитного поля, которая показывает значения, близкие к историческим рекордам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты. При этом 18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. В ИКИ РАН сообщили, что Землю окутал крупнейший за 20 лет поток солнечных протонов.

    20 января 2026, 06:57 • Новости дня
    У Земли зафиксировали радиационный шторм S4

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В окружающем Землю космическом пространстве зарегистрировали мощный радиационный шторм, уровень которого соответствует категории S4 по пятибалльной шкале.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о наблюдении радиационного шторма S4 возле Земли впервые за два солнечных цикла, передает ТАСС.

    По словам специалистов, поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц, что соответствует высокому уровню опасности по шкале, где S5 считается экстремальным, а S1 – слабым.

    Ученые отметили, что теоретически существует уровень S5, однако за всю современную историю наблюдений он ни разу не был достигнут. По их данным, абсолютный рекорд протонного потока составлял около 40 тыс. единиц и был зафиксирован в прошлом веке.

    В первой половине января плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, это резко увеличило радиационное воздействие на космические аппараты.

    20 января 2026, 07:08 • Новости дня
    Вильфанд опроверг сильные морозы в ЦФО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайший четверг в Центральном федеральном округе, вопреки появившейся информации о сильном похолодании, ожидаются умеренные морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Информация о резком похолодании до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе не соответствует действительности, сказал Вильфанд РИА «Новости».

    «Вся первая половина недели будет умеренно теплой. В четверг температура ночью минус 10 – минус 12 градусов, до минус 14», – указал он.

    Таким образом, в четверг в ЦФО ожидается не аномальное похолодание, а обычная для января температура, которая не превысит минус 14 градусов ночью.

    Ранее в столице спрогнозировали снег, гололедицу и температуру до минус 4 градусов.

    20 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании

    Синоптик Позднякова сообщила о резком снижении температуры в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные морозы в Московском регионе усилятся, среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов, что на 10-12 градусов холоднее обычного января.

    Резкое похолодание ожидает жителей Московского региона на текущей неделе, передает Telegram-канал синоптика Татьяны Поздняковой.

    Они сообщила, что уже к выходным средняя суточная температура воздуха в Москве и области опустится ниже минус 20 градусов. Такой температурный режим окажется на 10-12 градусов ниже обычных показателей для этого времени года.

    Позднякова пояснила, что главным фактором станет влияние антициклона, который принесет аномальный холод. «На графике видно, что средняя суточная температура воздуха в Москве окажется ниже -20 градусов», – отметила она, добавив, что самый холодный день ожидается 25 января.

    Синоптик подчеркнула, что волна холода будет недолгой, и уже после выходных температура начнет повышаться. Однако на этот период жителям стоит быть особенно внимательными и готовиться к сильным морозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачную погоду и снег во вторник.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания в центре Москвы влияют на морозы.

    19 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Столкновение 26 автомобилей из-за гололеда парализовало движение в ФРГ

    При столкновении 26 автомобилей из-за гололеда в ФРГ пострадали 25 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 26 автомобилей вызвало многокилометровую пробку и привело к травмам у двух десятков человек.

    Масштабная авария произошла утром на мосту через канал Рейн – Херне на автобане А42 вблизи города Эссен, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стал гололед, из-за которого первый автомобиль потерял управление и столкнулся с ограждением, после чего в него врезались еще 25 транспортных средств.

    По уточненной информации пожарной службы, 25 человек получили легкие травмы, пятеро из них были госпитализированы для дополнительного осмотра.

    Движение на данном участке автобана полностью остановлено, а на подъездах к месту происшествия образовалась многокилометровая пробка, что создало значительные затруднения для других водителей.

    Авария произошла в утренний час пик, когда поток машин был максимальным, отмечает телеканал N-tv.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снегопад привел к закрытию границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановке поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Перевозки грузов и школьников остановлены в 38 департаментах Франции, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

    В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км, что стало новым антирекордом.

    20 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Ученые сообщили о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4

    Ученые ИКИ РАН сообщили о новом скачке магнитной бури до G4

    Tекст: Мария Иванова

    Повторный всплеск геомагнитной активности привел к возвращению индекса Kp почти к уровню G4, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сильная магнитная буря вновь зафиксирована на Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные индексы вновь поднялись до значений, близких к уровню G4, а на данный момент достигли отметки G3.7. По оценкам специалистов, этот всплеск, вероятно, станет последним в череде возмущений, связанных с текущей магнитной бурей.

    После завершения очередного пика буря должна ослабнуть и стабилизироваться на уровне G1–G3 до конца суток. Эксперты отмечают, что шансы на достижение максимального значения G5 сейчас минимальны – вероятность оценивается менее чем в 5%.

    По данным лаборатории, основная часть плазменного облака, которое накануне достигло Земли, уже прошла мимо планеты и продолжает движение к внешним границам Солнечной системы. В ближайшие три-четыре дня этот фронт достигнет Юпитера, который также оказался на пути распространения облака.

    Уже в среду выброс и связанный с ним рекордный радиационный шторм накроют комету 3I/ATLAS, находящуюся сейчас примерно на полпути между Землей и Юпитером.

    Отметим, что утром во вторник ученые предупреждали о возможности нового всплеска геомагнитного шторма.

    Между тем «Роскосмос» сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

    Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.

    20 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Роскосмос сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма

    В Роскосмосе сообщили об отсутствии угрозы для МКС из-за геомагнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    Международная космическая станция продолжила функционировать штатно, несмотря на повышенные геомагнитные возмущения в период магнитной бури, сообщили в Роскосмосе.

    Повышенные геомагнитные возмущения, зафиксированные в последние дни, не оказали влияния на функционирование Международной космической станции, пишет Роскосмос.

    В госкорпорации подчеркнули, что работа МКС продолжается в штатном режиме, а российский экипаж выполняет все задачи согласно утверждённой программе полета.

    В Роскосмосе заверили, что угрозы здоровью космонавтов или безопасности станции нет. Все системы жизнедеятельности функционируют нормально, внештатных ситуаций не возникало.

    Ранее в некоторых СМИ появилась информация о якобы проведенной эвакуации экипажа МКС в отдельный модуль станции из-за магнитной бури, начавшейся ночью 20 января. В госкорпорации сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма.

    Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.

    20 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Эксперт Рева сообщил о возможных помехах спутников из-за вспышки на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вспышка на Солнце высочайшего класса, зарегистрированная вечером 18 января, может привести к помехам в работе спутников, сообщил старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.

    По его словам, вспышка на Солнце высочайшего класса, зафиксированная вечером 18 января, способна вызывать помехи в работе спутников, передает ТАСС.

    Рева пояснил, что влияние такой вспышки на электронику можно сравнить с тем, что «компьютер поднесли близко к реактору атомной станции, то есть там также повышенный уровень радиации». В результате прямого попадания электронов, гамма-частиц и протонов возможны сбои в работе элементов вычислительной техники внутри спутников.

    Рева подчеркнул, что для защиты аппаратов используются специальные внешние оболочки и более устойчивые к радиации материалы, что снижает риск серьезных последствий. Он отметил, что спутники, как правило, выдерживают подобные вспышки, хотя не исключил возникновение некоторых помех. Тем не менее, эксперт выразил уверенность, что «скорее всего, все будет в порядке» благодаря принятым мерам защиты.

    По словам ученого, при разработке спутников учитывают статистику предыдущих солнечных вспышек и их мощность, чтобы аппаратура могла успешно функционировать даже в условиях экстремального воздействия радиации. Он сравнил подготовку к солнечным вспышкам с готовностью к зимнему снегу – такие явления предсказуемы и к ним необходимо быть готовым.

    Как ранее сообщили в Институте прикладной геофизики, это первая вспышка такого класса на Солнце в 2026 году. В лаборатории солнечной астрономии пояснили, что из-за массового потока ускоренных протонов радиационная нагрузка на космические аппараты 18 января увеличилась в 200 раз.

    Солнечные вспышки делятся на классы по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый класс отражает рост мощности в 10 раз по сравнению с предыдущим. Сильные вспышки обычно сопровождаются выбросом плазмы, что при достижении Земли может вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце.

    Солнечная вспышка класса M14 произошла в начале сентября.

    Специалисты пообещали жителям России только слабые магнитные бури.

    20 января 2026, 06:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и снежный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем будет в пределах от минус 4 до минус 2 градусов, а ночью к среде опустится до минус 7 градусов.

    Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 755 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье днем температура составит от минус 7 до минус 2 градусов, а ночью ожидается похолодание до минус 9 градусов. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, который будет действовать до 21:00 мск 22 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики назвали Камчатский край регионом с самыми высокими сугробами в России.

    В Москву пришел южный циклон.

    МЧС Камчатки переведено в режим повышенной готовности из-за циклона.

    20 января 2026, 08:19 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма

    Ученые ИКИ РАН сообщили о завершении пика шторма G4.7 и риске нового всплеска

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная буря G4.7 потеряла первоначальную мощь, однако ученые не исключили вероятность повторного всплеска и возвращения индексов к экстремальным значениям.

    Пик геомагнитной бури, зафиксированный минувшей ночью, завершился, однако ученые не исключают повторного усиления феномена, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что сейчас завершается первая импульсная фаза шторма: скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 км/с, что превышает обычные показатели в 2,5-3 раза. Индукция магнитного поля возле Земли остается примерно в десять раз выше нормы, хотя оба параметра уже снизились вдвое по сравнению с моментом удара.

    Ученые отмечают быструю смену знака магнитного поля. Если такая тенденция продолжится, через несколько часов возможен второй мощный всплеск с возвращением индексов к уровню не ниже G4 и потенциальной попыткой достичь уровня G5. В лаборатории добавили, что ночной пик достиг значения G4.7, в значительной степени из-за «неправильной» ориентации магнитного поля, которая теперь становится «правильной» и может вновь разогнать геомагнитную активность.

    Общая продолжительность нынешнего события, по оценке специалистов, составит не менее суток. Ожидается, что ближайшие сутки будут «полностью закрашены в красный цвет». Первое смягчение возможно только завтра, а полная стабилизация магнитной обстановки может наступить лишь через двое-трое суток.

    Прошлой ночью над страной и европейской частью континента наблюдались одни из самых мощных полярных сияний XXI века: нижняя граница свечения достигала широты около 40 градусов.

    Эксперты не исключают, что ближайшей ночью подобное явление может повториться, хоть и с меньшей интенсивностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле. Магнитная буря уровня G4 была подтверждена и на тот момент оценена как 4,33 из пяти возможных.

    21 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Космонавт Кудь-Сверчков показал с МКС красное полярное сияние над Землей

    Tекст: Катерина Туманова

    Северное сияние 20 января было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось красное свечение, пояснил командир МКС Сергей Кудь-Сверчков.

    Он пояснил, что зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным – на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия, чтобы светиться, поэтому красное свечение встречается нечасто.

    «Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним Востоком!» – написал Кудь-Сверчков в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС. Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.


