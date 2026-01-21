Жители Сибири второй день подряд наблюдали полярное сияние

Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Редкое природное явление – полярное сияние – смогли наблюдать второй день подряд жители Сибирского федерального округа. Своими фотографиями и впечатлениями сибиряки начали делиться в социальных сетях.
Редкое природное явление – полярное сияние – второй день подряд наблюдали жители Сибирского федерального округа, передает ТАСС. Они активно делились фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Астрофотограф Алексей Поляков рассказал, что сияние хорошо просматривалось невооруженным глазом на расстоянии 25-30 км от Новосибирска, в районе деревни Жеребцово. По его словам, «глазами было неплохо видно зеленую часть сияния, но красные столбы удалось наблюдать только в широкоугольный бинокль».
В Томской области полярное сияние зафиксировали в районе поселка Первопашенск, села Каргасок и Зоркальцево, а в Иркутской области видеозаписями поделился местный видеограф Станислав Толстнев.
В Красноярском крае жители Бирилюсского района впервые увидели такое свечение ночью: «Цвет менялся от зеленого к ярко-алому. Сияние можно было видеть в течение 40 минут. Старожилы говорят, что не помнят такого в районе», – рассказала местная жительница Татьяна Иванова.
В северной части Омской области северное сияние также порадовало жителей. Милена Пономарева отметила, что первые всполохи появились почти сразу после заката, а к ночи они усилились. По ее словам, «северное сияние только набирает обороты. Глазом видно не так ярко, а на аппаратуру получаются восхитительные фотографии».
Ученые прогнозировали магнитные бури уровня G4 на вторник.
Третья с начала года магнитная буря бушует над Землей.