Космонавт Кудь-Сверчков показал с МКС красное полярное сияние над Землей
Северное сияние 20 января было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось красное свечение, пояснил командир МКС Сергей Кудь-Сверчков.
Он пояснил, что зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным – на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия, чтобы светиться, поэтому красное свечение встречается нечасто.
«Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним Востоком!» – написал Кудь-Сверчков в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС. Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.