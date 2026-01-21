Космонавт Кудь-Сверчков показал с МКС красное полярное сияние над Землей

Guardian: Астрономы снимут первое в истории видео черной дыры

Tекст: Ольга Иванова

Астрономы международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) планируют весной снять первое в истории видео черной дыры, передает РИА «Новости». Для этого они выбрали сверхмассивную черную дыру в центре галактики Messier 87 (M87) – ее масса составляет 6 млрд солнц, а размеры сопоставимы с масштабами всей Солнечной системы.

Как уточняет издание, EHT объединяет 12 радиотелескопов, находящихся в разных частях света – от Антарктики до Испании и Кореи. Именно эта сеть в 2019 году впервые показала миру изображение тени черной дыры. На этот раз ученые намерены получить последовательность кадров, из которых получится смонтировать видеоролик, фиксирующий динамику объекта.

«Теперь астрономы впервые готовятся снять фильм с черной дырой в действии», – говорится в материале газеты. По словам профессора Кембриджа и сооснователя проекта Серы Маркофф, съемка позволит узнать больше о скорости вращения черной дыры и о механизмах появления релятивистских струй – потоков газа, которые могут менять эволюцию целых галактик.

Съемки пройдут в марте и апреле – именно в эти месяцы черная дыра M87 будет видна сразу с нескольких телескопов сети. Однако, из-за огромного объема данных ученым придется дождаться антарктического лета, чтобы физически доставить жесткие диски на обработку в Германию и США.