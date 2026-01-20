Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
«Роскосмос» сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма
В «Роскосмосе» сообщили об отсутствии угрозы для МКС из-за геомагнитной бури
Международная космическая станция продолжила функционировать штатно, несмотря на повышенные геомагнитные возмущения в период магнитной бури, сообщили в «Роскосмосе».
Повышенные геомагнитные возмущения, зафиксированные в последние дни, не оказали влияния на функционирование Международной космической станции, пишет «Роскосмос».
В госкорпорации подчеркнули, что работа МКС продолжается в штатном режиме, а российский экипаж выполняет все задачи согласно утверждённой программе полёта.
В «Роскосмосе» заверили, что угрозы здоровью космонавтов или безопасности станции нет. Все системы жизнедеятельности функционируют нормально, внештатных ситуаций не возникало.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о якобы проведённой эвакуации экипажа МКС в отдельный модуль станции из-за магнитной бури, начавшейся ночью 20 января. В госкорпорации сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма.
Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.