Ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма

Ученые ИКИ РАН сообщили о завершении пика шторма G4.7 и риске нового всплеска

Tекст: Мария Иванова

Пик геомагнитной бури, зафиксированный минувшей ночью, завершился, однако ученые не исключают повторного усиления феномена, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В лаборатории уточнили, что сейчас завершается первая импульсная фаза шторма: скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 км/с, что превышает обычные показатели в 2,5-3 раза. Индукция магнитного поля возле Земли остается примерно в десять раз выше нормы, хотя оба параметра уже снизились вдвое по сравнению с моментом удара.

Ученые отмечают быструю смену знака магнитного поля. Если такая тенденция продолжится, через несколько часов возможен второй мощный всплеск с возвращением индексов к уровню не ниже G4 и потенциальной попыткой достичь уровня G5. В лаборатории добавили, что ночной пик достиг значения G4.7, в значительной степени из-за «неправильной» ориентации магнитного поля, которая теперь становится «правильной» и может вновь разогнать геомагнитную активность.

Общая продолжительность нынешнего события, по оценке специалистов, составит не менее суток. Ожидается, что ближайшие сутки будут «полностью закрашены в красный цвет». Первое смягчение возможно только завтра, а полная стабилизация магнитной обстановки может наступить лишь через двое-трое суток.

Прошлой ночью над страной и европейской частью континента наблюдались одни из самых мощных полярных сияний XXI века: нижняя граница свечения достигала широты около 40 градусов.

Эксперты не исключают, что ближайшей ночью подобное явление может повториться, хоть и с меньшей интенсивностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле. Магнитная буря уровня G4 была подтверждена и на тот момент оценена как 4,33 из пяти возможных.