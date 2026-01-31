Представитель Долиной объявил о закрытии вопроса с квартирой

Представитель Долиной Пудовкин: Вопрос с квартирой в Хамовниках закрыт

Tекст: Мария Иванова

Вопрос с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках окончательно закрыт, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель артистки Сергей Пудовкин, «эта ситуация закрыта. Лариса Александровна, выполнив, естественно, решение суда, находится в другом месте».

По его словам, история с квартирой вызвала большой общественный резонанс и многочисленные обсуждения в интернете.

«Наверное, каждый житель нашей страны уже достаточно в эту тему погрузился. Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи, канализация, холодная и горячая вода – да, это очень важные элементы, многие люди чрезвычайно заинтересованы туда погрузиться. Эта ситуация закрыта», – сказал он.

Пудовкин отметил, что ситуация была крайне сложной и болезненной для обеих сторон, однако теперь она завершена. Он добавил, что вокруг ситуации появилось много негативных комментариев, но артистка всегда честно выполняла свой творческий долг и остаётся востребованной у зрителей.

Представитель подчеркнул, что форма реакции певицы могла не всем нравиться, но это не мешает ее популярности.

Напомним, Мосгорсуд в декабре 2025 года постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 млн рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу немедленно, а 19 января ключи были переданы адвокату Лурье.

При этом сообщалось, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций Европейского союза.

На первый концерт певицы в 2026 году по состоянию на 27 января продали менее половины билетов. Меры безопасности на концертах Долиной усилили.