Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.11 комментариев
Представитель Долиной объявил о закрытии вопроса с квартирой
Представитель Долиной Пудовкин: Вопрос с квартирой в Хамовниках закрыт
После того как Лариса Долина выполнила решение суда о выселении из квартиры в Хамовниках, спорная ситуация с этим жильем полностью урегулирована, заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.
Вопрос с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках окончательно закрыт, передает РИА «Новости».
Как сообщил представитель артистки Сергей Пудовкин, «эта ситуация закрыта. Лариса Александровна, выполнив, естественно, решение суда, находится в другом месте».
По его словам, история с квартирой вызвала большой общественный резонанс и многочисленные обсуждения в интернете.
«Наверное, каждый житель нашей страны уже достаточно в эту тему погрузился. Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи, канализация, холодная и горячая вода – да, это очень важные элементы, многие люди чрезвычайно заинтересованы туда погрузиться. Эта ситуация закрыта», – сказал он.
Пудовкин отметил, что ситуация была крайне сложной и болезненной для обеих сторон, однако теперь она завершена. Он добавил, что вокруг ситуации появилось много негативных комментариев, но артистка всегда честно выполняла свой творческий долг и остаётся востребованной у зрителей.
Представитель подчеркнул, что форма реакции певицы могла не всем нравиться, но это не мешает ее популярности.
Напомним, Мосгорсуд в декабре 2025 года постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 млн рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу немедленно, а 19 января ключи были переданы адвокату Лурье.
При этом сообщалось, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций Европейского союза.
На первый концерт певицы в 2026 году по состоянию на 27 января продали менее половины билетов. Меры безопасности на концертах Долиной усилили.