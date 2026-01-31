Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.11 комментариев
Демонстранты разорвали флаг ЕС на акции в Париже
Более 1 тыс. человек в Париже потребовали выхода Франции из Евросоюза
В центре Парижа более 1 тыс. человек приняли участие в марше за выход Франции из Евросоюза, где демонстранты публично разорвали флаг ЕС.
В центре Парижа прошла акция протеста против членства Франции в Европейском союзе, на которой демонстранты разорвали флаг ЕС, передает ТАСС.
По оценке корреспондента агентства, в манифестации приняли участие более 1 тыс. человек. Инициатором выступления стал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это национальный марш за выход Франции из Европейского союза, за возвращение нашей независимости», – заявил Филиппо.
По его словам, от членства в ЕС страдают практически все жители страны, а особенно фермеры, которым навязывают невыгодные международные соглашения. Он отметил, что Евросоюз втягивает Францию в международные конфликты, в том числе вокруг Гренландии и на Украине.
Политик выразил обеспокоенность ограничениями свободы слова со стороны ЕС и французских властей. По его мнению, пока Франция остается в Евросоюзе, в стране невозможен подлинный политический диалог, а решения по важнейшим вопросам принимаются вне французского суверенитета. Филиппо также поддержал сооснователя Telegram Павла Дурова, который критиковал инициативы президента Франции по усилению цифрового контроля.
Флориан Филиппо последовательно выступает против предоставления ЕС военной и финансовой помощи Украине, а также против соглашения с Меркосур, которое считает вредным для Франции. Он неоднократно обвинял Евросоюз в вмешательстве в выборы в Молдавии и призывал Эмманюэля Макрона сосредоточиться на защите национальных интересов.
