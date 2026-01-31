На трассе Херсон–Николаев рухнул антидроновый тоннель

Tекст: Вера Басилая

На трассе между Херсоном и Николаевом обрушился крупный участок антидронового тоннеля, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошёл из-за ошибок при монтаже конструкции, что повлекло серьёзные затруднения для движения транспорта на этом участке трассы.

На кадрах видно, как сначала падает часть металлических столбов, после чего остальные конструкции начинают рушиться по цепной реакции. Это произошло из-за того, что сетка, предназначенная для защиты дороги от ударов легких беспилотников, была натянута слишком сильно, а вес обрушившихся конструкций спровоцировал дальнейшее падение опор.

Основания металлических столбов, удерживающих сетку, были выполнены из бетона, однако сами они не были закреплены в грунте. По словам очевидцев, именно отсутствие крепления к земле и стало причиной обрушения – конструкция не выдержала воздействия ветра или осадков.

