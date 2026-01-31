  • Новость часаДмитриев оценил встречу с делегацией США
    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    8 комментариев
    31 января 2026, 22:30 • Новости дня

    Работы по разминированию БПЛА в Железногорске Курской области завершены

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы над Курской областью сработали системы ПВО, обезвредив несколько БПЛА ВСУ, при этом один дрон упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске, эвакуировали около 250 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

    По словам Хинштейна, жильцов временно разместили в ближайшей школе, чтобы дать возможность отработать оперативным службам.

    «Как только сапёры обезвредят беспилотник, все вернутся в свои квартиры», – заверил он, отметив, что пострадавших при происшествии нет.

    Через несколько часов губернатор сообщил, что работы в Железногорске по обезвреживанию БПЛА завершены.

    «Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет. Одна бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте», – сообщил он.

    Хинштейн уточнил, что в повреждённых домах в Курске тепловой контур закрыт, утром специалисты приступят к восстановлению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы губернатор Анохин сообщил о семи сбитых БПЛА над Смоленской областью. Вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области.

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников

    Эксперт Колбасина назвала риски при грубости телефонным мошенникам

    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получив грубость, мошенники способны организовать массовые атаки на номер жертвы, включая сотни звонков и спам-сообщений, отмечают эксперты.

    Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объяснила РИА «Новости», почему не стоит грубить телефонным мошенникам. Она отметила, что если злоумышленников разозлить, они могут сделать жизнь абонента невыносимой, обрушив на его номер множество звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам.

    Эксперт добавила, что не стоит грубить, троллить или пытаться провоцировать мошенников, а также выводить их на чистую воду. По ее словам, лучший способ защиты – просто прекратить разговор, потому что переиграть профессиональных аферистов невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Минэнерго заявили, что мошенники придумали легенду об отключении электричества для получения личных данных граждан.

    До этого стало известно, что аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсий и используют поддельный сайт «Госуслуг» для сбора информации.

    А в МВД перечислили основные признаки телефонного мошенничества, среди главных - просьба перевести деньги на «безопасный счет».

    Комментарии (19)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    Комментарии (8)
    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа

    Депутат Барбашов: Заявления Зеленского - хамский выпад против усилий Трампа

    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:27 • Новости дня
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Информации об отмене запланированной на 1 февраля встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник.

    Источник сообщил, что встреча по урегулированию ситуации на Украине, которая должна пройти 1 февраля в Абу-Даби, остается в расписании, передает ТАСС.

    По его словам, что на данный момент нет информации об отмене этих переговоров.

    Ранее Владимир Зеленский высказывал опасения, что запланированные переговоры могут быть перенесены из-за роста напряженности между США и Ираном.

    Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД России пока не комментирует предстоящую встречу по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 10:28 • Новости дня
    Анонсирован запрет на госзакупки импортной рыбы и морепродуктов в России

    С 1 июля в России запретили госзакупки импортных рыбных продуктов и батарей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 июля для государственных нужд нельзя будет закупать импортную свежую и консервированную рыбу, икру и морепродукты, сообщается в документах правительства.

    Свежая и консервированная рыба, икра, моллюски и другие морепродукты иностранного происхождения будут полностью запрещены для закупки государственными и муниципальными структурами России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы правительства.

    Соответствующие изменения внесены в перечень иностранных товаров, работ и услуг, на которые распространяется запрет на госзакупки. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

    Изменения также затронут отдельный список товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках. С июля туда будет включен новый пункт – литий-ионные аккумуляторные батареи иностранного производства. Ранее в отношении ряда морепродуктов, закупаемых за рубежом, действовали только ограничения.

    Запрет коснется закупки свежей, охлажденной и мороженой рыбы, рыбного филе, консервированной, сушеной, соленой, вяленой и копченой рыбной продукции. Кроме того, ограничения распространятся на икру и ее заменители, моллюсков (включая устриц, гребешков и мидий), ракообразных, таких как омары, крабы и креветки, а также другие иностранные морепродукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг составил перечень служебных автомобилей для чиновников, куда попали российские марки Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайская Haval.

    Ранее прокуроры добились возврата государству 13 млрд рублей, которые были необоснованно потрачены при государственных закупках.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Три человека погибли при таране дома машиной в Архангельской области

    Машина протаранила дом в Архангельской области, три человека погибли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате аварии в Красноборском округе Архангельской области погибли трое, включая подростка, еще двое мужчин были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в ГАИ региона.

    В селе Черевково Красноборского муниципального округа Архангельской области автомобиль врезался в забор и частный дом. В результате погибли три человека, включая подростка, сообщает региональная Госавтоинспекция. Авария случилась поздно вечером 30 января напротив дома №7 по улице Северная.

    По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Great Wall, не справился с управлением на прямом участке дороги и съехал на обочину, после чего машина протаранила деревянный забор и жилой дом. На месте происшествия погибли сам водитель, его 16-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье по центру, а также 49-летняя женщина, которая сидела сзади слева.

    Еще два пассажира, мужчины 1987 и 1979 годов рождения, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на трассе между Архангельском и Северодвинском в результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали шесть человек.

    За неделю до этого в Холмогорском округе Архангельской области при столкновении двух легковых автомобилей получили травмы девять человек, среди которых были пятеро несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 15:52 • Новости дня
    В России утвердили список анализов для выявления рисков раннегостарения

    Правительство утвердило перечень анализов для выявления рисков раннего старения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В стране начнут проводить бесплатные обследования для раннего выявления рисков преждевременного старения на основе утвержденного правительством перечня анализов.

    Правительство утвердило перечень бесплатных обследований для россиян с целью выявления рисков раннего старения, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению, обследования включают клинический анализ крови с определением СОЭ, общий анализ мочи, а также биохимическое исследование крови для оценки уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли. Такие анализы будут проводиться, если биологический возраст пациента превышает календарный минимум на пять лет.

    Кроме того, предусмотрено исследование крови на уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, тестостерона (для мужчин) и эстрадиола (для женщин). Это поможет определить риски нарушений углеводного обмена и гормонального баланса.

    Дополнительно у пациентов будут проверять показатели кальция, фосфора и щелочной фосфатазы – для ранней диагностики возможных проблем опорно-двигательной системы. В рамках обследования планируются и тесты для выявления рисков развития психоэмоциональных нарушений, обменных расстройств, ожирения, а также признаков снижения когнитивных функций.

    Все обследования будут проводиться в специализированных центрах медицины здорового долголетия. Инициатива направлена на своевременное выявление возрастных изменений и профилактику хронических заболеваний.

    Также с 2026 года операции по трансплантации почки будут проводиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. А Минздрав сократил перечень препаратов для лечения гриппа.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как в 2026 году россияне могут получить бесплатные лекарства и льготные препараты по новым правилам.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 16:27 • Новости дня
    Японское посольство заявило о начале работы визовых центров в Москве и Петербурге

    Япония решила открыть визовые центры в Москве и Петербурге 12 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Японское посольство объявило об открытии визовых центров в Москве и Петербурге с 12 февраля 2026 года, сообщило дипведомство.

    Японское посольство объявило об открытии визовых центров в Москве и Петербурге с 12 февраля 2026 года. Генконсульство Японии в Петербурге также распространило аналогичное сообщение, передает ТАСС.

    В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5, а в Петербурге – на Стремянной улице, 21/5. Сбор за подачу документов составит 970 рублей для каждого заявителя. Ожидается, что нововведение повысит удобство и сократит сроки рассмотрения заявлений на визу.

    Посольство Японии уточнило сроки выполнения обязательств по работе визовых центров на период с 9 января по 31 марта 2026 года.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:49 • Новости дня
    В Бодайбо Иркутской области ввели режим ЧС из-за перемерзания водовода

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за аварии на водоводе без отопления остались 141 дом и более 1,3 тыс. жителей в Бодайбо, введен режим чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    Режим чрезвычайной ситуации локального характера ввели на территории домов в Бодайбо Иркутской области, сообщил Кобзев в Max.

    По его словам, причиной стало перемерзание водовода, из-за чего прекратили работу четыре котельные, оставив часть города без отопления. Заседание комиссии по ЧС прошло утром в администрации города, где было принято соответствующее решение.

    По словам губернатора Игоря Кобзева, всю ночь аварийные бригады занимались отогревом магистрали, и эти работы продолжаются до сих пор.

    На место происшествия направили оперативную группу правительства региона под руководством первого замгубернатора Романа Колесова и начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко. Группа будет контролировать ликвидацию аварии. Для жителей подготовили пункты временного размещения, но пока они не востребованы.

    В ГУ МЧС по Иркутской области уточнили, что без отопления остался 141 дом, в которых проживают 1 321 человек, в том числе 419 детей. Все подразделения МЧС в регионе перевели в режим функционирования ЧС. Население города составляет около 7 тыс. человек.

    Ранее в Мурманске и Североморске после сбоя на линии электропередачи подключили котельные к резервным схемам.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Житель Дагестана арестован по подозрению в жестоком убийстве женщины

    Суд Дагестана отправил Ражидина Яралиева под стражу по делу об убийстве женщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подозреваемый в убийстве женщины житель Дербента останется под арестом почти два месяца, мера пресечения выбрана с учетом доводов следствия

    Городской суд Дербента постановил заключить Ражидина Яралиева, подозреваемого в убийстве Мальвины Магомедовой, под стражу сроком на месяц 28 суток, передает РИА «Новости». По словам руководителя пресс-службы судов республики Заремы Мамаевой, мера пресечения выбрана с учетом доводов следствия.

    Убийство вызвало широкий общественный резонанс из-за особой жестокости преступления. В ходе расследования выяснилось, что Яралиев ранее шесть раз был осужден по разным статьям УК РФ. В период с 2019 по 2023 год его признавали виновным в кражах, мошенничестве, а также в присвоении чужого имущества и похищении документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган. До этого, 23 января на окраине дагестанского села Чухверкент сотрудники полиции обнаружили расчлененные и обгоревшие останки женщины, которая пропала несколько дней назад.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 15:05 • Новости дня
    В ОАЭ ввели оплату такси рублями с российской карты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных городах ОАЭ теперь можно заказывать и оплачивать такси через российское приложение, используя карту «Мир» или другие методы оплаты.

    Оплата такси рублями с российской карты стала доступна в Абу-Даби и других городах ОАЭ, сообщает ТАСС. Пользователи приложения «Яндекс go» могут выбрать разные тарифы, включая стандарт, комфорт, минивэн и грузовое такси. Несмотря на то, что цены в приложении указываются в дирхамах, полная сумма списывается в рублях, в том числе с карты «Мир» или другим удобным способом оплаты.

    Также клиенты могут рассчитаться наличными в дирхамах. Итоговая стоимость поездки известна заранее, даже несмотря на использование счетчиков в машинах. Например, дорога из центра Абу-Даби в аэропорт стоит около 68 дирхамов, что примерно равно 1 400 рублям, а перемещения по городу обходятся в 15-25 дирхамов, или 375-515 рублей.

    Оператор сервиса – компания Yango, международное подразделение «Яндекса», которая действует в партнерстве с транспортным центром Департамента муниципалитетов Абу-Даби. На старте работы к платформе уже было подключено более 1,5 тыс. такси. Yango работает в более чем 20 странах, предоставляя услуги заказа такси и доставки, а в 2023 году компания открыла международный офис в Дубае и запустила собственный навигационный сервис Yango Maps.

    Ранее финские приставы арестовали активы «Яндекса», включая центр обработки данных в Мянтсяля и сервис Yango.

    А в Молдавии «Яндекс.Такси» оштрафовали за отказ предоставить данные водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 11:37 • Новости дня
    Для Открытого диалога собрали 1,5 тыс. эссе из 100 стран

    Более 1,5 тыс. эссе из 100 стран собрали ко второму Открытому диалогу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках подготовки ко второму Открытому диалогу получено свыше полутора тысяч эссе из разных стран мира, что стало рекордом для проекта, отмечают организаторы.

    Свыше 1,5 тыс. эссе из более чем 100 стран мира собрано в рамках подготовки ко второму Открытому диалогу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Заместитель Руководителя Администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что в 2026 году мероприятие пройдет в формате серии событий, а главное событие состоится в апреле.

    Орешкин уточнил, что экспертная работа по анализу поступивших эссе уже ведется, а авторов наиболее интересных работ пригласят в Москву для обсуждения новаторских идей.

    Он также подвел итоги первых Январских Экспертных диалогов в НЦ «Россия» и отметил, что они были посвящены вопросам будущего и путям его позитивного развития для государств, бизнеса и людей.

    Эксперты, выступавшие на форуме, поделились итогами обсуждений. Приглашенный профессор Школы управления СКОЛКОВО Селина Нери назвала диалог историческим событием, отметив уникальность созданного формата и важность честного обсуждения будущего.

    Писатель и президент Китайской ассоциации писателей-фантастов Чэнь Цюфань подчеркнул, что инклюзивный характер форума позволяет обсуждать будущее через разные смыслы. Он отметил активное участие аудитории, которая поднимала вопросы не только о технологиях, но и о глобальных вызовах.

    «Национальный центр “Россия” – прекрасное для Январских Экспертных диалогов место. Здесь замечательная аудитория, сильные эксперты – все сложилось очень гармонично. В ходе моей лекции мне задавали действительно интересные, качественные вопросы, причем не только о технологиях. Людей волнуют технологические изменения и то, что нужно делать, чтобы избегать ловушек, не поддаваться на уловки геополитики, конфликтов и других вызовов», – добавил Чэнь Цюфань.

    В течение дня прошли лекции экспертов по мегатрендам и запись подкастов, которые вскоре будут доступны слушателям. Январские Экспертные диалоги стали частью цикла мероприятий Открытого диалога, инициированного Национальным центром «Россия» при поддержке Администрации Президента РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в рамках Январских Экспертных диалогов Орешкин представил пять мегатрендов, которые определяют мировое развитие на десятилетия вперед. Он также назвал искусственный интеллект важной, но чрезмерно «хайповой» темой, влияющей на ключевые тренды.

    Современной молодежи важно понимать вызовы будущего, такие как автоматизация, новые демографические проблемы и влияние искусственного интеллекта, сказал газете ВЗГЛЯД участник Январских Экспертных диалогов, студент Иван Балясников. .

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 17:05 • Новости дня
    Суд Петербурга отправил подростка под домашний арест за стрельбу в ТЦ

    Суд Петербурга отправил подростка под домашний арест за стрельбу из пневматики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шестнадцатилетнего жителя Калининского района Петербурга ограничили в передвижении на два месяца за стрельбу из пневматики в торговом центре.

    Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 16-летнего подростка, который стрелял из пневматического оружия в торговом центре Петербурга и ранил девушку, передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Обвиняемому запрещено покидать жилое помещение, контактировать с участниками уголовного судопроизводства, пользоваться интернетом и отправлять корреспонденцию.

    По данным следствия, вечером 28 января подросток вместе с группой сверстников стрелял из пневматики у ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте. Один из выстрелов попал в лицо 22-летней девушке, причинив ей рану щеки. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

    В ходе заседания следствие ходатайствовало об аресте подростка, сторона защиты просила избрать залог или запрет определенных действий. Суд отказал обеим сторонам, назначив домашний арест до 28 марта 2026 года. Задержанный признал вину после предъявления обвинения 30 января 2026 года. Подросток нигде не учится и не работает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красногвардейском районе Петербурга девятиклассник во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу. Позже суд отправил школьника под стражу.

    До этого Ленинский районный суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего по обвинению в поджоге полицейской машины у отдела ГАИ на набережной Обводного канала.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 22:08 • Новости дня
    Балицкий сообщил об убийстве FPV-дроном ВСУ мирного жителя в Васильевке

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина 1993 года рождения погиб при атаке FPV-дрона ВСУ его автомобиля в Васильевке Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

    «FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал мужчина 1993 года рождения. Мужчина получил тяжелые ранения, скончался в больнице», – написал он.

    Балицкий выразил соболезнования близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области. До этого ВСУ атаковали машину добровольцев, которая везла гуманитарную помощь для реабилитационного центра хищников в регионе.


    Комментарии (0)
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»

    В субботу в большинстве регионов Украины и соседней Молдавии произошло отключение света из-за сбоя в энергосистеме. В городах остановилось метро, наблюдались проблемы с подачей воды и тепла. В Одесской области из-за холодов случился обрыв проводов. Эксперты отмечают, что масштабный блэкаут красноречиво свидетельствует о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, ставшем результатом СВО и многолетнего недофинансирования. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

