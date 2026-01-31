Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.12 комментариев
Работы по разминированию БПЛА в Железногорске Курской области завершены
Вечером субботы над Курской областью сработали системы ПВО, обезвредив несколько БПЛА ВСУ, при этом один дрон упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске, эвакуировали около 250 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, жильцов временно разместили в ближайшей школе, чтобы дать возможность отработать оперативным службам.
«Как только сапёры обезвредят беспилотник, все вернутся в свои квартиры», – заверил он, отметив, что пострадавших при происшествии нет.
Через несколько часов губернатор сообщил, что работы в Железногорске по обезвреживанию БПЛА завершены.
«Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет. Одна бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте», – сообщил он.
Хинштейн уточнил, что в повреждённых домах в Курске тепловой контур закрыт, утром специалисты приступят к восстановлению.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы губернатор Анохин сообщил о семи сбитых БПЛА над Смоленской областью. Вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области.