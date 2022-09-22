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Активы российских бизнесменов арестовали в Финляндии
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Активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестованы в Финляндии, сообщает газета Helsingin sanomat.
Все перечисленные бизнесмены внесены в санкционные списки Евросоюза из-за российской специальной военной операции на Украине.
«Новые решения власти приняли в августе и начале сентября. Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые находятся в санкционном списке ЕС», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Арест означает, что имущество не может быть передано в залог или продано без разрешения судебного пристава, уточняет издание.
Приставы в Финляндии арестовали активы «Яндекса», уточняет издание. «Яндекс» управляет такси Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в городе Мянтсяля.
Весной финская компания Yandex Oy сменила название на Global DC Oy.
У Ротенбергов арестованы акции Langvik Capital и ее доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый СКК страны, ранее известный как Hartwall Arena и СПА-отель Langvik в пригороде финской столице, уточняет газета.
Ранее власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,8 млрд евро. При этом на денежные суммы приходится более 2,2 млрд евро, на движимое имущество – более одного млрд евро, а остальное – недвижимое имущество и «иные активы».
Путин назвал ошибку, которую Россия больше не допустит
Ослабление суверенитета смертельно опасно для российской государственности, подобных ошибок больше Россия не допустит, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, Россию строили как общий и родной дом для людей множества разных национальностей и вероисповеданий.
Также в среду глава государства назвал новгородскую землю истоком Руси.
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Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной
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В результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много», сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia и TT.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары, передает Anadolu.
Безсонов сообщил в Telegram, что «наших обменяли и вернули много», в том числе военных, попавших в плен к Украине в Харьковской области. Также сообщается, что «среди наших обменянных есть летчики».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram: «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое. Знаю многих, для кого – второе. И могу их понять. Но для меня – по-прежнему первое. Это все, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал разрешить запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных. В Кремле отвергли предложение Зеленского.
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Бывший военком сказал, по каким критериям мобилизуют резервистов
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«Для призыва в первую очередь будет иметь значение так называемая ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени ее готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия», – сказал Моисеев.
Полковник предположил, что в данный момент возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник.
«Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку эти люди обладают богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны – майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией», – заявил Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
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Зеленский представил «формулу мира» Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН озвучил пять пунктов «формулы мира».
По словам Зеленского, эта «формула» может «сработать не только» для Украины, «но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
«Наказание», как следует из слов Зеленского, включает санкции, блокировку торговли и отношений, создание трибунала. Украина уже подготовила «конкретные шаги» для организации трибунала и «призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации», передает ТАСС.
«Защита жизни» подразумевает предоставление военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, если стране «требуется помощь оружием, боеприпасами» или «финансовая помощь», а также «данные разведки», то «такую помощь необходимо предоставить». Он заявил, что Украине также нужна финансовая поддержка.
«Восстановление безопасности» включает, в частности, безопасность морскую, продовольственную и радиационную. Для безопасности энергетики Зеленский считает нужным ограничить цены на российские энергоресурсы.
Говоря о «гарантиях безопасности», Зеленский заявил, что у Киева «есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира». Украинская сторона «уже представляет» свои «инициативы партнерам». По его словам, все, кто получит текст по «формуле мира», «убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности». «И пятый пункт – это решимость. Без этого все пункты работать не будут», – подытожил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Си Цзиньпин приказал армии готовиться к боевым действиям
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание он направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине, передает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.
Глава КНР также заявил о необходимости строго придерживаться плана по реализации намеченных целей реформы.
В 2015 году власти Китая объявили о планах реформировать вооруженные силы для повышения их эффективности.
Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином президент России Владимир Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
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Около Севастополя уничтожили подводный беспилотник
В Черном море у берегов Севастополя обнаружили подводный беспилотный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«О происшествии в районе Солдатского пляжа в Севастополе. Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что многие жители города услышали взрыв от уничтожения беспилотника, но никакой опасности это не представляло.
В конце лета правительство Крыма на время проведения специальной военной операции запретило использовать большинство видов пиротехники и полеты гражданских дронов.
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Минобороны сообщило о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области
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В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Павловки Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.
Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровая ДНР, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.
Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск ДНР и Белая Криница Херсонской области», – отметил Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой народной республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской народной республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодара и территории Запорожской атомной станции.
В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока.
Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодара», – сообщил Конашенков.
«Обстрел станции велся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в небе ДНР.
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В Испании назвали самый незаменимый товар из России
Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива, сообщили испанские СМИ.
Как сообщило издание El Pais, цены на него по-прежнему остаются на высочайшем уровне, несмотря на небольшое удешевление бензина.
«Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти. Однако на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, и тут их пути расходятся. Европа – чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти», – передает РИА «Новости» слова автора статьи Игнасио Фариса.
Из-за сложившихся условий ЕС не в состоянии компенсировать отсутствие дизеля из России – ни своими силами, ни за счет увеличения поставок из альтернативных источников, заявляют эксперты. Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот возросло, что повысило спрос на дизель.
«Из всех российских нефтепродуктов дизель сложнее всего заместить», – указал ведущий экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч.
Ранее страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%.
Латвия отказалась выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса.
Кроме того, как сообщил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар, эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России, но если они примут участие в спецоперации на Украине, они уже не смогут вернуться обратно в Эстонию.
По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.
«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал вице-канцлер изданию Postimees.
По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Шойгу объявил об увеличении боевого состава ВДВ
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», – передает ТАСС слова Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. Он также отметил, что «с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены самые сложные и ответственные задачи».
«Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более десяти тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, двадцать один удостоен звания Героя Российской Федерации», – сказал Шойгу.
По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры. «В этом году планируется ввести в эксплуатацию более ста зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава», – сказал министр обороны.
Он сообщил также, что на заседании будет обсуждаться выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Министерства обороны.
По его словам, решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тыс. военнослужащих было продиктовано курсом западных стран во главе с США на сдерживание России.
«Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки Вооруженным силам Украины. В том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов», – сказал Шойгу.
Он также отметил, что «блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счет расширения числа его участников». «В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность вооруженных сил на 137 тыс. военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», – сказал министр обороны России.
Напомним, 25 августа президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
ЕС объявил о намерении ввести секторальные санкции против России
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Новые санкции, которые Евросоюз введет против России, будут как персональными, так и секторальными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, добавив, что действия России якобы «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире».
Как заявил Боррель, «на сегодняшний день очевидно», что ЕС «продолжит оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине», а также «изучит и примет новые рестрикции – как персональные, так и секторальные». Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.
Министры иностранных дел стран ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Боррель сказал, что ЕС считает референдумы на освобожденных территориях «нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
В неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке принял участие глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», сказал Боррель. Он заявил, что эта встреча «была необходима» для того, чтобы «понять, что стоит на кону». Боррель отметил, что встреча состоялась на фоне «значительной эскалации» конфликта на Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. Боррель сказал, что Евросоюз не хочет оказаться «вовлеченным» в конфликт с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
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Премьер Польши вызвался «мобилизовать помощь» Киеву
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщения о частичной мобилизации в России заявил о мобилизации помощи Киеву.
«В качестве реакции на эту мобилизацию все сообщество свободных стран, а особенно НАТО –сильнейшего союза в истории – должно отреагировать поддержкой Украины.... Мы сделали много для Украины, но должны сделать еще больше – финансовая помощь и помощь в поставках оружия», – заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, – передает ТАСС.
Также политик пообещал лично заняться организацией помощи Украине. Назвав частичную мобилизацию в России «поводом для дальнейшей мобилизации» Польши.
«Я буду мобилизовывать, организовывать помощь в Западной Европе так, как мы делали ранее. Мы делали это эффективно», – сказал он, добавив, что будет делать это «вместе с нашими американскими и британскими союзниками, чтобы вся НАТО еще больше помогала Украине».
Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
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ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва. Кроме того, были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии.
Ранее ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма.
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Лавров: США превращаются в сторону конфликта на Украине
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Вооружение стран НАТО используется для убийства мирных жителей России на границе с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, страны Запада сейчас накачивают Киев оружием и военной техникой, обучают персонал ВСУ.
«Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов. Фиксируем присутствие американских наемников и советников на поле боя. США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные в интервью изданию Newsweek.
Также Лавров отметил, что настойчивое желание Запада и США к глобальному доминированию приводит к деградации ситуации в мире.
«К сожалению, в Вашингтоне, похоже, все еще живут позавчерашним днем, мыслят категориями однополярности. Никак не могут смириться с тем, что современный мир более не западоцентричен. И никогда уже таковым не будет», – подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что страны Запада под руководством Соединенных Штатов в открытую пытаются победить Россию «на поле боя» на Украине.
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