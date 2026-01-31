На Украине заявили об аварийном отключении электроэнергии

Tекст: Катерина Туманова

«Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины», – объясняет «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Там отметили, что восстановительные работы продолжаются, поэтому в Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях применены аварийные отключения. Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким.

«Завтра, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток вынуждены будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)», – предупредили в ведомстве.

В течение дня украинские СМИ сообщали о блэкауте, который затронул всю страну, в том числе Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах Киева пропала вода, там и в Харькове встало метро, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua».По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, который провёл заседание штаба по ситуации, тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области.

«В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Над восстановлением отопления уже работают 220 бригад. Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет», – сообщил он в Telegram-канале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария на Молдавской ГРЭС и непогода вызвали перебои со светом в Приднестровье, при этом Минэнерго Молдавии связало блэкаут с аварией на Украине. Киевлянам пришлось эвакуироваться из тоннелей метро пешком во время блэкаута.