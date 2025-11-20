Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
В Петербурге за поджог машины полиции арестован подросток
Ленинский районный суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего по обвинению в поджоге полицейской машины у отдела ГАИ на набережной Обводного канала, сообщает пресс-служба судов города.
Суд постановил заключить под стражу до 19 января 2026 года несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении теракта. Ему вменяется поджог патрульного автомобиля рядом с 77-м отделом полиции УМВД по Адмиралтейскому району, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.
По данным следствия, днем 19 ноября подросток облил бензином автомобиль ГУ МВД России по городу и области, и поджег его, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти. Также отмечается, что обвиняемый согласился передавать координаты военных и медицинских объектов неустановленному лицу.
Машину быстро потушили сотрудники МЧС, пострадавших среди гражданских и должностных лиц не было. В административных зданиях поблизости находились люди.
На заседании суда обвиняемый частично признал вину и возражал против ареста. Следователь настаивал на заключении под стражу из-за опасности повторных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово Московской области арестовали шестнадцатилетнего молодого человека за поджог релейного шкафа на железной дороге.
Также силовики задержали подростка, который устроил поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.
Подростка из Калининграда арестовали по обвинению в поджоге оборудования на железнодорожном переезде, что могло создать угрозу жизни людей.