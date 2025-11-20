В Петербурге за поджог машины полиции арестован подросток

За поджог полицейской машины в Петербурге арестовали подростка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд постановил заключить под стражу до 19 января 2026 года несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении теракта. Ему вменяется поджог патрульного автомобиля рядом с 77-м отделом полиции УМВД по Адмиралтейскому району, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

По данным следствия, днем 19 ноября подросток облил бензином автомобиль ГУ МВД России по городу и области, и поджег его, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти. Также отмечается, что обвиняемый согласился передавать координаты военных и медицинских объектов неустановленному лицу.

Машину быстро потушили сотрудники МЧС, пострадавших среди гражданских и должностных лиц не было. В административных зданиях поблизости находились люди.

На заседании суда обвиняемый частично признал вину и возражал против ареста. Следователь настаивал на заключении под стражу из-за опасности повторных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово Московской области арестовали шестнадцатилетнего молодого человека за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Также силовики задержали подростка, который устроил поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.

Подростка из Калининграда арестовали по обвинению в поджоге оборудования на железнодорожном переезде, что могло создать угрозу жизни людей.