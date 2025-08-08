В Калининграде арестовали подростка по обвинению в теракте

Суд арестовал 17-летнего обвиняемого в теракте на железной дороге в Калининграде

Tекст: Евгения Караваева

Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в теракте, сообщает Калининградский областной суд в Telegram.

данным следствия, ночью 2 августа 2025 года обвиняемый совершил поджог батарейного и релейного шкафов на железнодорожном переезде в районе поселка Речное Гвардейского района. Следствие считает, что повреждение этого объекта инфраструктуры могло создать реальную угрозу жизни людей из-за возможных аварий на железной дороге.

Следователь отметил, что подросток обвиняется по особо тяжкой статье, может скрыться или воспрепятствовать расследованию. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу до 6 октября 2025 года.

Ранее Ленинградский районный суд Калининграда принял решение взять под стражу трех подростков, обвиняемых в попытке совершить теракт на железнодорожном перегоне между Пионерским Курортом и Переславским Новым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР сотрудники МВД задержали группу подростков, которые готовили теракт против сверстников.