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В ЛНР задержали подростков, готовивших теракт против сверстников
Сотрудники УФСБ в ЛНР пресекли деятельность радикальной группы подростков, планировавших совершить теракт из личной мести против других несовершеннолетних.
Трое подростков задержаны в Луганской народной республике сотрудниками УФСБ, передает ТАСС. Как сообщили в ведомстве, несовершеннолетние входили в запрещенную радикальную группировку и планировали совершить теракт в учебном заведении и в одном из храмов региона из мести.
По информации ведомства, для координации действий подростки использовали закрытый Telegram-чат, где размещались инструкции по изготовлению взрывчатки, оружия и проведению терактов. В чате также были материалы, посвященные сокрытию следов преступления от правоохранителей.
В УФСБ отметили, что у одного из задержанных обнаружили и изъяли самодельную взрывчатку и оружие. На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации. Следствие продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове суд приговорил двух поджигателей релейного шкафа к 14 и 12 годам лишения свободы. В Калужской области двое подростков были арестованы по обвинению в теракте на железной дороге. В Нижегородской области подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов.