В ЛНР задержали подростков, готовивших теракт против сверстников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трое подростков задержаны в Луганской народной республике сотрудниками УФСБ, передает ТАСС. Как сообщили в ведомстве, несовершеннолетние входили в запрещенную радикальную группировку и планировали совершить теракт в учебном заведении и в одном из храмов региона из мести.

По информации ведомства, для координации действий подростки использовали закрытый Telegram-чат, где размещались инструкции по изготовлению взрывчатки, оружия и проведению терактов. В чате также были материалы, посвященные сокрытию следов преступления от правоохранителей.

В УФСБ отметили, что у одного из задержанных обнаружили и изъяли самодельную взрывчатку и оружие. На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации. Следствие продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове суд приговорил двух поджигателей релейного шкафа к 14 и 12 годам лишения свободы. В Калужской области двое подростков были арестованы по обвинению в теракте на железной дороге. В Нижегородской области подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов.