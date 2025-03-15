После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».33 комментария
Двое подростков арестованы за теракт на железной дороге в Калужской области
Двое подростков арестованы за поджог железнодорожной инфраструктуры в Калужской области
В Калужской области арестовали двух подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции Говардово, который, по версии следствия, они совершили за обещанное вознаграждение, полученное через мессенджер.
Как передает ТАСС, двое несовершеннолетних были арестованы по делу о поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры в Калужской области. Их подозревают в совершении террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следствие установило, что в ночь на двенадцатое марта этого года, находясь на 124 км железнодорожной станции Говардово, подозреваемые вскрыли и подожгли батарейный шкаф. Преступление было совершено за денежное вознаграждение, которое незнакомый человек пообещал в одном из мессенджеров.
В результате совместных мероприятий следователей и сотрудников УФСБ России по Калужской области, управления на транспорте МВД России по ЦФО, подозреваемые были установлены и задержаны. По ходатайству следователя СК России, судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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