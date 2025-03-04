Школьник заложил муляж бомбы в спорткомплексе Якутска

Шестиклассник из Якутска заложил муляж взрывного устройства ради шутки

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», школьник из Якутска заложил муляж бомбы в одном из спортивных комплексов города, что вызвало панику и эвакуацию посетителей. Полицейские совместно с кинологами, специалистами регионального управления Росгвардии и экстренными службами оперативно оцепили территорию и эвакуировали людей.

После тщательного осмотра устройства выяснилось, что оно является муляжом. Личность правонарушителя была быстро установлена: им оказался ученик шестого класса одного из местных образовательных учреждений. По информации МВД, школьник пояснил, что решил осуществить это действие ради шутки. Органами правопорядка с подростком и его родителями проводятся профилактические беседы для недопущения повторения подобных случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники вневедомственной охраны задержали в Петербурге несовершеннолетних, которые подорвали самодельные взрывные устройства. Ильназ Галявиев, осужденный пожизненно за убийство девяти человек, планировал мощный взрыв в казанской гимназии с целью полного разрушения здания. В Красноярске девятиклассник был арестован по подозрению в подготовке теракта на местном рынке, когда он пытался приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства.