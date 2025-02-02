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Расстрелявший школьников в Казани планировал до основания уничтожить гимназию
Галявиев при подготовке нападения рассчитывал на полное разрушение гимназии в Казани
Ильназ Галявиев, осужденный пожизненно за убийство девяти человек, планировал мощный взрыв в казанской гимназии, который должен был полностью разрушить здание.
Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению за массовое убийство в казанской гимназии, рассчитывал на полное разрушение здания в результате взрыва, передает РИА Новости.
Согласно материалам суда, Галявиев планировал, что самодельное взрывное устройство нанесет значительные повреждения конструктивным элементам гимназии.
Напомним, нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая 2021 года. В результате взрыва и стрельбы погибли семь детей и два учителя. При этом 24 человека получили ранения. Галявиев был арестован на месте преступления. В ходе следствия он был признан вменяемым и способным нести уголовную ответственность.
Верховный суд Татарстана вынес Галявиеву пожизненный приговор с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в 200 тыс. рублей. Также суд частично удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 22 млн рублей. Апелляционный суд оставил приговор в силе.
Ранее сообщалось, что приставы начали взыскивать 23 млн рублей с устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева. До этого стало известно, что осужденного Галиева решили отправить в «Черный дельфин».