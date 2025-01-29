Приставы начали взыскивать 23 млн рублей с напавшего на гимназию в Казани

Приставы начали взыскивать 23 млн рублей с устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева

Tекст: Вера Басилая

Служба судебных приставов начала процесс по взысканию более 23 млн рублей с Ильназа Галявиева, осужденного на пожизненное лишение свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, передает РИА «Новости».

В базе данных судебных приставов и судебных документов указано, что против Галявиева заведено 11 исполнительных производств, а сумма долга составляет 23 171 956 рублей.

Основная часть взысканий приходится на компенсацию морального ущерба, составляющую более 20 млн 123 тыс. рублей. Кроме того, к ним добавляются исполнительские сборы в размере 1 млн 638 тыс. рублей и прочие имущественные взыскания на сумму более 1 млн 409 тыс. рублей.

Напомним,11 мая 2021 года произошло нападение на школу № 175 в Казани, в котором обвинялся бывший студент университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.