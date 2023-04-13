Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева приговорили пожизненно

Верховный суд Татарстана приговорил устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева пожизненно

Признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

Верховный суд Татарстана вынес приговор Галявиеву, передает РИА «Новости».

В ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков попросил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Напомним, что на прошлой неделе открывший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму, а также попросил прощения у потерпевших.

«Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию», – заявил он.

Адвокат обвиняемого между тем заявил, что его клиента следует освободить от уголовной ответственности, поскольку он якобы страдает хроническим психическим расстройством – параноидальной шизофренией. Галявиева, по словам защитника, нужно принудительно лечить.

11 мая 2021 года произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвинялся бывший студент университета ТИСБИ Галявиев.