Открывший стрельбу в школе в Казани попросил не отправлять его в тюрьму

Открывший стрельбу в школе в Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

Обвиняемый в убийстве людей в школе в Казани Ильназ Галявиев выступил с просьбой не отправлять его в тюрьму и попросил прощения у потерпевших в ходе судебного заседания.

Галявиев попросил убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, поскольку у него и так значится пожизненный приговор, а также заявил, что просит прощения у потерпевших, передает ТАСС.

Между тем адвокат обвиняемого заявил, что его клиента следует освободить от уголовной ответственности, поскольку он якобы страдает хроническим психическим расстройством – параноидальной шизофренией. Галявиева, по словам защитника, нужно принудительно лечить.

В 2021 году экспертиза Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского признала Галявиева невменяемым. Позже другая экспертиза, проведенная в Петербурге, признала его вменяемым и указала, что обвиняемого можно привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, на предыдущем заседании по делу Галявиева прокурор запрашивал пожизненное лишение свободы для подсудимого.

В ноябре Галявиев полностью признал вину в суде.