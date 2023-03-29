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Обвинение запросило пожизненный срок для открывшего стрельбу в казанской школе
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Прокурор в суде запросил пожизненного лишения свободы для устроившего в казанской школе стрельбу Ильназа Галявиева, сообщили в Генпрокуратуре России.
Гособвинитель в ходе прений сторон в Верховном суде Татарстана запросил назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Также обвинение просит суд удовлетворить в полном объеме иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.
Между тем прокурор Татарстана Ильдус Нафиков сообщил, что заседание суда отложено на 10 апреля, передает ТАСС.
В ходе нового заседания продолжатся прения сторон, выступит сторона защиты. Теоретически приговор может быть вынесен в этот день, заключил Нафиков.
Напомним, еще в ноябре Галявиев полностью признал вину в суде. При нападении Галявиева на школу в Казани погибли девять человек, из которых семеро – дети, двое – учителя. Пострадали еще 24 человека.
В США объяснили отказ передавать информацию России по ДСНВ
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США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но на это требуются соответствующие решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон считает ДСНВ хорошим соглашением для обеих стран и всего мира, передает ТАСС.
«Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию», – сказал он. Кирби также добавил, что США «хотели бы снова это делать, но это требует соответствующей готовности» от России.
Напомним, Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
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В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
В США сообщили о провале испытания гиперзвуковой ракеты
Министр ВВС США сообщил о провальном последнем испытании гиперзвукового вооружения
Последнее испытание гиперзвукового вооружения по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), оказалось провальным, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе выступления в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
По его словам, испытание прошло «только что» и не имело успеха. Кендалл пояснил, что военные не получили ожидаемые данные, которые были нужны после испытания, передает ТАСС.
Между тем в январе США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin.
На Луне нашли возобновляемый источник воды
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В доставленных на Землю китайской миссией в 2020 году образцах с лунной поверхности найден новый возобновляемый источник воды, получаемый при помощи солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.
Ударные стеклянные шарики могут хранить много воды, получаемой из солнечного ветра на Луне, это показали прямые измерения водохранилища поверхностного стока лунной воды, указали исследователи в журнале Nature Geoscience, передает РИА «Новости».
Эта вода фиксировалась в стеклянных гранулах лунной грязи, которая формируется при столкновении с метеоритами, передает Associated Press. Такие шарики нашли в образцах, привезенных с Луны китайской миссией в 2020 году.
Исследование проводили на случайно отобранных 32 гранулах, их размер составляет от одного до нескольких волосков в ширину, при этом гранулы могут постоянно выделять воду при столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре.
Подобных гранул очень много, но их сложно добывать, заявил один из участников исследования Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета.
Пока не ясно, будет ли такая вода безопасна для употребления.
На железнодорожных путях в Новой Москве нашли обломки беспилотника
В столице нашли обломки некоего аппарата, предполагается, что это может быть беспилотник, сообщили источники в правоохранительных органах.
Обломки беспилотника нашли возле железнодорожных путей в поселке Свитино в Новой Москве, сказал собеседник ТАСС.
В результате падения аппарата никто не пострадал. Его нашел местный житель, он сообщил о находке в правоохранительные органы. На месте работают следователи.
Ранее украинская сторона попыталась атаковать самолет беспилотником Ту-141 «Стриж», но его систему навигации вывели из строя комплексом РЭБ «Поле-21», аппарат упал и взорвался в Тульской области.
В Роскосмосе раскрыли основные возможности будущей ракеты-носителя «Корона»
Российская многоразовая одноступенчатая ракета-носитель «Корона» позволит доставлять груз на орбиту и возвращать его обратно, заявили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.
Во вторник на совещании в ГРЦ имени академика Макеева обсуждалась научно-исследовательская работа по подтверждению ключевых технологий проекта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.
В ходе докладов были озвучены ключевые конструктивные решения, проектный облик основных частей ракеты, планируемые работы по подтверждению технологий и созданию макетов и моделей.
Главным преимуществом ракеты должна стать низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность возврата грузов с орбиты в объемах, сопоставимых с массой выведения, и дозаправка и ремонт объектов на орбите.
Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявлял в феврале, что планируемая кратность применения такой ракеты должна составить до 100 раз.
Пушков раскритиковал левых в США за попытки оправдать убийцу-трансгендера
Левые в США попытались оправдать женщину-трансгендера, которая устроила стрельбу в начальной школе американского города Нэшвилл, из-за того, что они приняли убийцу «не за того/ту, а за того/ту, кем… быть не хотел/не хотела», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Американские леваки пытаются оправдать убийцу-трансгендера, который из ненависти отправил на тот свет трех детей и их родителей в христианской школе в Нэшвилле. Оказывается, они его/ее приняли не за того/ту, а за того/ту, кем этот урод/уродка быть не хотел/не хотела. При том, что кто там кто, разобраться часто невозможно. Воистину Соддом!» – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила троих детей и троих взрослых.
Полковника Росгвардии задержали по делу о коррупции на 400 млн рублей
Депутат Хинштейн: По делу о коррупции задержан начальник отдела морского управления Росгвардии
По делу о поставке некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам задержан начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Волков стал первым задержанным фигурантом коррупционного скандала, связанного с поставками некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. По его словам, причинен ущерб бюджету в размере 400 млн рублей, дома и в служебном кабинете у росгвардейца проведены обыски, он задержан на 48 часов. Депутат сообщил, что возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.
Ранее Реутовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, обвиняемого во взяточничестве на сумму более 28 млн рублей.
Депутат Бундестага заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
Депутат Бундестага Штеффен Котре заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
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Отказ Запада поддержать в Совете Безопасности ООН российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках» свидетельствует об их желании не предавать огласке причастность США к подрывам, считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам защиты климата и энергетике Штеффен Котре.
По его мнению, если бы страны Запада исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы резолюцию, передает ТАСС. Котре также выразил уверенность, что, по мнению Запада, правда не должна быть раскрыта.
«В ходе расследования давно установлена причастность США. Россия как пострадавшая сторона, конечно, сделала бы это достоянием гласности, чего Запад не хочет допустить», – сказал депутат.
Накануне СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на газопроводах и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.
Зеленский рассказал о последствиях поражения в Артемовске
Зеленский: При поражении в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу с Россией
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Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как передает Associated Press, Зеленский предсказал, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией, передает РИА «Новости».
Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Лавров назвал условие для возобновления диалога России с США
Лавров заявил о необходимости возвращения США к цивилизованному поведению для возобновления диалога с Россией
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США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД России объяснил, что США должны изменить свое поведение и вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая закрепленные в договоре о СНВ, чтобы Россия возобновила диалог с Соединенными Штатами, передает ТАСС.
Лавров отметил, что пока Москва не наблюдает и признаков того, что США готовы задуматься о возвращении к истокам, закрепленным в документах Устава ООН, в том числе уважать суверенное равенство государств.
По словам министра иностранных дел, в условиях такой политики Вашингтона не видно никаких изменений, которые могли бы произойти, кроме как внутри коллективного Запада и американского политического истеблишмента.
Ранее Лавров заявил, что когда и если руководство стран Запада «протрезвеет», Россия на своих условиях будет определяться с дальнейшими перспективами взаимодействия с этим государствами.
Лавров ранее заявлял, что Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну.
Названы причины депортации россиян с Бали
Гендиректор «Персоны Грата» Мохов объяснил, за что россиян депортируют с Бали
Из Индонезии и Таиланда планируется депортировать российских и других туристов за оказание платных услуг и их продвижение в соцсетях, поскольку обладателям турвиз это запрещено, заявил руководитель правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.
Те туристы, которые начинают зарабатывать и создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, перестают быть туристами и становятся трудовыми мигрантами, пояснил Мохов РИА «Новости».
По этой причине они не могут находиться по туристической визе, потому их и выдворяют.
Ранее такие случаи фиксировались в этих странах, поскольку рейды носят эпизодический характер. Чтобы не получать подобных проблем, нужно продлять визы и не заниматься оказанием услуг без разрешения властей.
Туристам нужно осознавать, что они находятся в других странах со специфическим законодательством и правосудием, не нужно «дразнить» органы власти, поскольку это может закончиться не только штрафом, но и сроком.
В конце марта Индонезия депортировала с Бали 47 человек, включая 13 россиян, они не соблюдали правила туристической визы. Посольство России подтвердило эту информацию и призвало соблюдать законы страны.
В понедельник полиция города Денпасар на Бали сообщила, что за неделю были задержаны 43 иностранных туриста за нарушение правил дорожного движения, среди них 17 граждан России.