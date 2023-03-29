Обвинение запросило пожизненный срок для открывшего стрельбу в казанской школе

Прокурор в суде запросил пожизненного лишения свободы для устроившего в казанской школе стрельбу Ильназа Галявиева, сообщили в Генпрокуратуре России.

Гособвинитель в ходе прений сторон в Верховном суде Татарстана запросил назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Также обвинение просит суд удовлетворить в полном объеме иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

Между тем прокурор Татарстана Ильдус Нафиков сообщил, что заседание суда отложено на 10 апреля, передает ТАСС.

В ходе нового заседания продолжатся прения сторон, выступит сторона защиты. Теоретически приговор может быть вынесен в этот день, заключил Нафиков.

Напомним, еще в ноябре Галявиев полностью признал вину в суде. При нападении Галявиева на школу в Казани погибли девять человек, из которых семеро – дети, двое – учителя. Пострадали еще 24 человека.