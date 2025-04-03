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В Саратове приговорили поджигателей релейного шкафа к 14 и 12 годам
Саратовский суд приговорил двух россиян к 14 и 12 годам за поджог релейного шкафа
В Саратове суд приговорил двух человек к 14 и 12 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа на железной дороге, который они совершили в марте 2024 года для заработка 15 тыс. рублей.
Саратовский областной суд вынес приговор двум гражданам России за поджог релейного шкафа на железной дороге, сообщают в ТАСС.
Один из обвиняемых получил 14 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Второй осужден на 12 лет, с первым двухлетним сроком в тюрьме и оставшимися годами в колонии строгого режима.
Подсудимые признаны виновными по статье, касающейся поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры с целью угрозы экономической безопасности и обороноспособности России.
Суд установил, что один из обвиняемых получил предложение от неизвестного лица заработать 15 тыс. рублей.
В марте 2024 года обвиняемые совершили поджог релейного шкафа, засняв процесс на видео для отчета. Уголовное дело в отношении неизвестного лица, предложившего им поджог, выделено в отдельное производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области арестовали подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции Говардово, который они совершили за обещанное вознаграждение, полученное через мессенджер.
В Нижегородской области задержали двоих подростков, которые, получив инструкции также через мессенджер, пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге за 25 тыс. рублей за каждый уничтоженный объект.