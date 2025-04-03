В Саратове приговорили поджигателей релейного шкафа к 14 и 12 годам

Саратовский суд приговорил двух россиян к 14 и 12 годам за поджог релейного шкафа

Tекст: Мария Иванова

Саратовский областной суд вынес приговор двум гражданам России за поджог релейного шкафа на железной дороге, сообщают в ТАСС.

Один из обвиняемых получил 14 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Второй осужден на 12 лет, с первым двухлетним сроком в тюрьме и оставшимися годами в колонии строгого режима.

Подсудимые признаны виновными по статье, касающейся поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры с целью угрозы экономической безопасности и обороноспособности России.

Суд установил, что один из обвиняемых получил предложение от неизвестного лица заработать 15 тыс. рублей.

В марте 2024 года обвиняемые совершили поджог релейного шкафа, засняв процесс на видео для отчета. Уголовное дело в отношении неизвестного лица, предложившего им поджог, выделено в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области арестовали подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции Говардово, который они совершили за обещанное вознаграждение, полученное через мессенджер.

В Нижегородской области задержали двоих подростков, которые, получив инструкции также через мессенджер, пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге за 25 тыс. рублей за каждый уничтоженный объект.