Израильский министр призвал Нетаньяху к аннексии Западного берега Иордана

Израильский министр Смотрич призвал Нетаньяху к аннексии Западного берега

Tекст: Антон Антонов

«Господин премьер-министр, пришло время принять решение и провозгласить суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией прямо сейчас, еще до выборов», – заявил Смотрич в речи, фрагмент которой он опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Свой призыв Смотрич, возглавляющий ультраправую партию «Религиозный сионизм», озвучил на церемонии подписания инвестиционного соглашения на 2 млрд шекелей (685 млн долларов). Эти средства, среди прочего, планируется направить на строительство 6 тыс. новых квартир в поселении Карней-Шомрон на Западном берегу, передает РИА «Новости».

Смотрич также подчеркнул, что пока он занимает пост министра, палестинского государства не будет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии.

В ЕС растет беспокойство в связи с действиями Израиля, однако страны расходятся во мнении относительно мер против этой страны.

Поселенческая политика Израиля на Западном берегу давно остается одной из ключевых проблем в отношениях страны с международным сообществом и палестинской автономией.

