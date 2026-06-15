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    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    15 июня 2026, 04:55 • Новости дня

    Израильский министр призвал Нетаньяху к аннексии Западного берега Иордана

    Израильский министр Смотрич призвал Нетаньяху к аннексии Западного берега

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен начать аннексию Западного берега реки Иордан до парламентских выборов, заявил израильский министр финансов Бецалель Смотрич.

    «Господин премьер-министр, пришло время принять решение и провозгласить суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией прямо сейчас, еще до выборов», – заявил Смотрич в речи, фрагмент которой он опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.

    Свой призыв Смотрич, возглавляющий ультраправую партию «Религиозный сионизм», озвучил на церемонии подписания инвестиционного соглашения на 2 млрд шекелей (685 млн долларов). Эти средства, среди прочего, планируется направить на строительство 6 тыс. новых квартир в поселении Карней-Шомрон на Западном берегу, передает РИА «Новости».

    Смотрич также подчеркнул, что пока он занимает пост министра, палестинского государства не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии.

    В ЕС растет беспокойство в связи с действиями Израиля, однако страны расходятся во мнении относительно мер против этой страны.

    Поселенческая политика Израиля на Западном берегу давно остается одной из ключевых проблем в отношениях страны с международным сообществом и палестинской автономией.

    12 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Меморандум с США согласован в основных пунктах

    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», – заявил дипломат.

    Он отметил, что именно непоследовательность Вашингтона ранее становилась причиной замедления переговорного процесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном. Белый дом считает, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе.

    Багаи заявил о спекулятивном характере сообщений о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США.

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    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    12 июня 2026, 16:47 • Новости дня
    Euractiv: Европейские чиновники возмутились словами Каллас об Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Слова руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас на закрытой встрече с представителями Мексики о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией спровоцировали резкую критику в Брюсселе.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас провела параллель между действиями Израиля в Газе и политикой апартеида в ЮАР, передает РИА «Новости». Подобное мнение прозвучало на закрытой встрече во время майского саммита ЕС – Мексика.

    «ЕС критикует Израиль и поддерживает решение о создании двух государств. Сравнение с апартеидом неприемлемо и не соответствует политике ЕС. Это большая проблема, если она делает подобные заявления, официально представляя ЕС на мировой арене», – заявил один из еврочиновников.

    Дипломаты также отметили, что на встрече с мексиканскими коллегами представительница объединения восхищалась прошлогодней поездкой в Йоханнесбург.

    По словам источников, в европейской системе невозможно просто вызвать главу дипломатии для выговора, несмотря на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой Каи Каллас. Причиной послужила общая неэффективность ведомства и растущее недовольство работой нынешнего руководителя.

    Годом ранее глава евродипломатии подготовила резкий доклад о нарушении Израилем прав человека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила чиновницу с Гретой Тунберг из-за отсутствия профессиональных заслуг.

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    12 июня 2026, 23:46 • Новости дня
    Арагчи раскрыл одно обязательство США в меморандуме с Ираном

    Арагчи раскрыл обязательство США в меморандуме не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Одна из статей меморандума требует невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Поэтому война закончится на всех фронтах, включая Ливан, и будет дано обещание, что он больше не будет развязывать войны. Не будет никаких угроз или применения силы, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга. Я думаю, это первый раз за 47 лет, когда США открыто выразили и задокументировали уважение к суверенитету Исламской Республики Иран и попросили нас в ответ уважать суверенитет Америки», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи пояснил, что меморандум предусматривает обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана, это один из важнейших пунктов соглашения как одно из проявлений уважения к Ирану и уважение его суверенитета.

    «Зарубежные участники переговоров подробно обсудили вопрос Ормузского пролива, морскую блокаду и планы следующего раунда переговоров, которые будут включать различные вопросы, в том числе иранскую ядерную проблему и вопрос снятия санкций, а также вопрос о реконструкции в форме плана экономического восстановления и развития. Механизмы реализации этого плана будут согласованы в ходе следующих переговоров», – добавил министр.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    12 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед Кича: Иран готовится ко второй горячей фазе войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может продлиться до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа, а перспектива мирного соглашения пока отсутствует, так как Иран ближе к новому витку конфликта, чем к его завершению, заявила востоковед Мария Кича.

    «Все эти передачи документов, переговоры, какие-то закулисные обсуждения всегда имеют место во время войны. На самом деле ситуация складывается таким образом, что Иран готовится ко второй горячей фазе американо-израильской войны против него. <...> В этой истории должен быть четкий победитель и проигравший», – заявила она радио Sputnik.

    Победа США и Израиля возможна лишь через смену политического строя в Иране с последующим переделом страны, уточнила востоковед.

    При этом Тегеран демонстрирует высокую устойчивость и продолжает оказывать упорное сопротивление своим противникам, отметила эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки.


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    12 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.

    Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.

    Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.

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    13 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Reuters: ОАЭ разблокировали миллиарды долларов для Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов ради прекращения атак на свою территорию.

    ОАЭ приняли решение разблокировать иранские активы, что стало тактическим шагом на фоне американо-израильской войны с Ираном, передает Reuters. По данным источников, общая сумма сделки может достигать 20 млрд долларов, из которых первый транш в размере 3 млрд долларов уже отправлен в Тегеран.

    Представитель Эмиратов подтвердил стремление государства к снижению напряженности в регионе.

    «Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности», – заявил он.

    Соглашение подразумевает, что Тегеран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ, а страны возобновят экономическое сотрудничество и обмен разведданными. Известно, что Иран предложил аналогичные сделки двум другим государствам Персидского залива.

    Переговоры между сторонами ускорились после визита представителей иранской Революционной гвардии в Абу-Даби. Этот шаг также совпадает с более широкими переговорами между США и Ираном о прекращении конфликта, которые могут включать разблокировку десятков миллиардов долларов нефтяных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, IRIB в конце мая заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США. Reuters передало, что сделка США с Ираном включает разморозку активов.

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    12 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Иран «отстранил» США от управления Ормузским проливом

    IRNA: Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом без США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран намерен решать вопросы контроля над стратегически важным маршрутом исключительно на региональном уровне совместно с Оманом без участия США, сообщило иранское государственное агентство IRNA.

    Иран не планирует привлекать Соединенные Штаты к контролю над судоходством в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Государственное агентство IRNA опровергло сообщения СМИ о возвращении ситуации к довоенному состоянию.

    «Вопреки странным утверждениям в СМИ Иран не давал никаких обещаний по поводу управления или же возвращения ситуации в Ормузском проливе к состоянию, предшествовавшему военной агрессии США и Израиля. По просьбе Ирана США не будут играть никакой роли в управлении Ормузским проливом», – заявили в иранском агентстве.

    Вопрос будущего управления проливом будет решаться по инициативе Тегерана в региональных рамках. Ключевым партнером в этом процессе выступит Оман как другая прибрежная страна.

    Ранее обсуждалась возможность подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Предполагалось, что документ обеспечит немедленное открытие пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.

    Ранее президент США сообщил об окончательной готовности двустороннего соглашения с Тегераном.

    Центральный штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любых типов судов и намерении атаковать всех нарушителей запрета.

    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется».

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    12 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Иран одержал победу в сложной войне и вышел победителем.

    «Окончание войны должно быть результатом соглашения, и лучшее время для окончания войны – это когда у вас есть преимущество и вы одерживаете победу на поле боя. И я не хочу выкрикивать лозунги: «Мы действительно победили на этом поле». Иран действительно одержал победу на этой сложной арене. Иранский народ победил. Это не лозунг и не преувеличение. Я говорю это как министр иностранных дел», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи добавил, что теперь многие политические деятели заявляют, как «не знали Иран так, как сейчас».

    «Иран вышел из этой войны более сильным. Представление о слабом Иране полностью разрушено. Вы создали невероятное. Это не лозунги. Это фразы, которые я действительно слышал от иностранных чиновников», – сказал глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном. агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.



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    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    13 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана в районе Ормуза

    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США сбивают иранские ударные беспилотники в районе Ормузского пролива, сообщает источник агентства, несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран заявляют о прогрессе в мирных переговорах.

    Вооруженные силы США сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива, сообщил агентству Reuters в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

    Беспилотники представляли угрозу коммерческому трафику, заявил информатор.

    Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп предостерег Иран от новых обстрелов беспилотниками судов, пытающихся пересечь пролив, заявив, что Тегерану «лучше действовать сообща и быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки. Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем».


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    14 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Чиновники в Израиле выразили недовольство соглашением Трампа с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Израильские чиновники заявили, что соглашение между США и Ираном не соответствуют военным целям Израиля и факт его подписания едва ли не «подстава» со стороны американского президента Дональда Трампа.

    «В пятницу израильские официальные лица выразили недовольство по поводу готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предупредив, что предполагаемая сделка будет далека от стратегических целей Израиля, в то время как президент США Дональд Трамп выразил новые сомнения в том, будет ли подписано какое-либо соглашение вообще», – пишет портал Ynet.

    Израильская сторона считает, что соглашение между США и Ираном не устраняет вероятные угрозы для Израиля, что не приемлемо. А по мнению одного из источников, соглашение могло стать результатом давления Тегерана на Вашингтон.

    «Трамп нас подвел», – заявил порталу один из чиновников в Израиле.

    Еще один комментатор заявил, что меморандум – настоящая катастрофа, так как не соответствует ни одному из принципов, о которых Израиль говорил в начале войны.

    Третий чиновник заявил, что в любом случае, будет ли подписан меморандум или нет, это будет провалом.

    «Я скептически отношусь к подписанию соглашения и к его устойчивости в долгосрочной перспективе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня. Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана.

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    12 июня 2026, 20:37 • Новости дня
    Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.

    Глава пакистанского правительства Шехбаз Шариф официально подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана, передает РИА «Новости». Политик опубликовал соответствующее заявление на своей личной странице в социальной сети X.

    «Мы можем подтвердить, что достигнут окончательный согласованный текст сделки о мире», – подчеркнул премьер-министр.

    Шариф также отметил беспрецедентное сближение позиций двух государств. По его словам, сейчас пакистанская сторона тесно взаимодействует с американскими и иранскими дипломатами для скорейшей реализации всех намеченных планов и завершения необходимых формальностей.

    Президент США заявил об одобрении мирного соглашения иранским руководством.

    Двумя днями ранее американский лидер сообщил об окончательной готовности двустороннего документа.

    В начале июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал старт работы над финальными формулировками.

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    13 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем»

    Арагчи пообещал при необходимости применять вооруженные силы в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация в Ормузском проливе должна перейти в юрисдикцию международного права и измениться, но решение вопросов военным путем останется одним из вариантов, заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Естественно, мы не можем вечно контролировать пролив военными средствами. Потому что наши вооруженные силы присутствуют. Там, где это необходимо. Они будут вмешиваться военным путем, в этом нет никаких сомнений, и наш меч всегда будет присутствовать над Ормузским проливом», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Он отметил, что ситуация отличается от прошлого и если все хотят обеспечить транзит и судоходство, а также управление Ормузским проливом иначе, чем прежде, тогда должна быть создана правовая система, соответствующая международному праву.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником и назвал одно обязательство США в меморандуме с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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