Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Протесты против Маска прошли у 277 дилерских центров Tesla в США
Протестующие заполнили Выставочные залы Tesla в США в знак протеста против Маска
Протестующие против американского миллиардера Илона Маска окружили дилерские центры Tesla в США и Европе, выражая несогласие с его деятельностью в правительстве США на фоне поддержки президента США, сообщили СМИ.
Протестующие в субботу против деятельности Маска в правительстве США организовали массовую акцию у дилерских центров Tesla по всей стране и в некоторых городах Европы. Участники пытаются подорвать финансовую стабильность компании, значительная часть акций которой принадлежит Маску, пишет Bloomberg.
Демонстрации охватили 277 дилерских и сервисных центров Tesla, начиная с Нью-Джерси и заканчивая Калифорнией. Протестующие скандировали лозунги против Маска, утверждая, что его роль в новом Департаменте эффективности государственного управления угрожает государственным интересам США. Они выразили недовольство тем, что Маск получил доступ к конфиденциальным данным и закрыл ряд правительственных агентств.
Акции протеста прошли также в Европе. В Лондоне несколько десятков человек держали плакаты, критикуя Маска. Участники акций включали владельцев автомобилей Tesla и знаменитостей, таких как Джон Кьюсак. Протесты пытались сохранить мирный характер, несмотря на случаи вандализма, которые Пэм Бонди назвала внутренним терроризмом.
Член Палаты представителей Джасмин Крокетт и ее коллеги из Демократической партии активно поддерживают движение «Tesla Takedown», призывая к мирным протестам. Илон Маск высказал свое удивление нападениями на автомобили и дилерские центры, призвав протестующих к спокойствию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF) сформировали специальную рабочую группу для координации расследований по инцидентам вандализма и поджогов, направленных против Tesla, сообщает Bloomberg.
Американский предприниматель Илон Маск назвал акты вандализма против Tesla террористическими действиями.